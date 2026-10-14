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Патријарх Порфирије: Српски народ благословен јер је Христов и зато се ничега не боји

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14.10.2026 10:32

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Патријарх Порфирије на празник Покрова Пресвете Богородице служио у манастиру Нови Каленић.
Фото: СПЦ

Српски народ носи у себи снагу побједе и опстаје упркос бројним страдањима и искушењима јер је на њему сила и благодат Божија, рекао је Његова светост патријарх српски Порфирије у Храму Светог Саве у манастиру Нови Каленић, у мјесту Валара код Канбере.

Након што је служио на празник Покрова Пресвете Богородице, патријарх је у бесједи истакао да је српски народ, иако мали, благословен јер је Христов и зато се ничега не боји, ни смрти нити било каквог непријатеља, саопштено је из СПЦ.

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Српски патријарх је у бесједи истакао да су аустралијски Срби подстрек браћи и сестрама у матици како да чувају вјеру у Христа као мјеру и садржај живота.

У бесједи је указао и на значај и смисао опредјељења човјека да живи хришћански јер, како је рекао, нема већег проклетства за човјека или за народ од тога да се одвоји од Христа, поготово ако му је коријен и ако му је отац Свети Сава.

"Зато је Србин Христов и не боји се смрти. Кад си Христов онда си јединствен. Брату, који те увриједио и нешто ти нажао учинио, труди се да не узвратиш истом мјером, него се помоли Богу за њега да буде бољи", рекао је патријарх.

У име вјерног српског народа Аустралије, Његово високопреосвештенство митрополит аустралијско-новозеландски Силуан захвалио је патријарху за посјету и истакао да Аустралија доживљава велико озарење.

"Слава Господу, ово је велики дан, велика радост да осјетимо присуство патрона ове светиње Светог Саве, да осјетимо љубав оца и пастира према својој дјеци и саборност која се овдје пројављује присуством архијереја", рекао је митрополит Силуан.

Послије литургије служен је помен блаженопочившем епископу Петру, некадашњем архипастиру Митрополије аустралијско-новозеландске, који почива у Храму Светог Саве.

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(Срна)

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Тагови :

Патријарх Порфирије

СПЦ

Аустралија

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