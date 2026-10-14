Logo

Грешка коју сви праве: Ево шта једино треба да урадите током кађења

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.10.2026 09:20

Коментари:

0
Грешка коју сви праве: Ево шта једино треба да урадите током кађења
Фото: ATV

Кађење тамјаном један је од најважнијих дијелова православне традиције и носи дубоко духовно значење, али велики број вјерника прави озбиљну грешку током овог светог чина.

Ако сте мислили да током кађења треба да узимате дим руком и привлачите га ка себи преварили сте се. Стручњаци и теолози упозоравају да је ово само обично народно вјеровање које нема никакво утемељење у црквеним правилима, а уз то може бити и веома опасно.

Теолог Александар Ђурђевић објаснио је да приликом кађења нема никакве потребе за махањем рукама и привлачењем дима:

Опасност од повреде

Прилажењем кадионици и наглим замасима руком можете случајно да је оборите, проспете жар и изазовете инцидент у цркви.

Магијска функција не постоји: Дим тамјана не посједује никакву магијску моћ и неће вас сам по себи излијечити нити избавити од проблема.

Правилно понашање

Када вас свештеник кади, довољно је само да се благо поклоните и смирено прекрстите.

Како истичу теолози, симболика дима тамјана јединствена је и јасна он искључиво представља уздизање наше искрене молитве ка Господу, а не обичај који захтијева посебне физичке покрете, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

обичаји

тамјан

народно вјеровање

дим

Коментари (0)

Прочитајте више

Софистициране бордо чизмице са блок-штиклом на стилској црвеној позадини.

Стил

Ове чизме су савршене за ниске жене: Издужују фигуру и лако се уклапају

3 ч

0
хороскоп тарот астрологија карте звијезде

Занимљивости

Долази награда до краја године: Три хороскопска знака очекују новац, љубав и срећа

3 ч

0
Фудбалери бањалучког Борца кренули су у Атину на окршај са Панатинаикосом у 1. колу Конференцијке лиге.

Фудбал

Конференцијска лига: Фудбалери Борца кренули за Атину

4 ч

0
Тупак Шакур

Сцена

Убица Тупака Шакура осуђен на доживотни затвор

4 ч

0

Више из рубрике

Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу

Друштво

Упозорење возачима: Измјене и обуставе на бројним дионицама

4 ч

0
Шљиве,храна

Друштво

Рекордан род шљиве: Ево да ли ће ракија да поскупи

4 ч

0
беба новорођенче мало дијете

Друштво

Српска богатија за 27 беба

4 ч

0
Временска прогноза: Залазак сунца

Друштво

Након хладног јутра стиже сунце: Ево какве нас температуре очекују током дана

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Лажна обећања или манипулација: Зашто се партнери нагло мијењају у вези?

12

51

Пронађено тијело малољетника (16) у Лакташима

12

50

Без плана: Смијешна страна избора

12

40

Акција "Вертиго 2": Ухапшене четири особе због кријумчарења миграната

12

40

Мушкарац искориштавао двије жене које су живјеле са њим за просјачење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима