Грешка коју сви праве: Ево шта једино треба да урадите током кађења

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кађење тамјаном један је од најважнијих дијелова православне традиције и носи дубоко духовно значење, али велики број вјерника прави озбиљну грешку током овог светог чина.
Ако сте мислили да током кађења треба да узимате дим руком и привлачите га ка себи преварили сте се. Стручњаци и теолози упозоравају да је ово само обично народно вјеровање које нема никакво утемељење у црквеним правилима, а уз то може бити и веома опасно.
Теолог Александар Ђурђевић објаснио је да приликом кађења нема никакве потребе за махањем рукама и привлачењем дима:
Прилажењем кадионици и наглим замасима руком можете случајно да је оборите, проспете жар и изазовете инцидент у цркви.
Магијска функција не постоји: Дим тамјана не посједује никакву магијску моћ и неће вас сам по себи излијечити нити избавити од проблема.
Када вас свештеник кади, довољно је само да се благо поклоните и смирено прекрстите.
Како истичу теолози, симболика дима тамјана јединствена је и јасна он искључиво представља уздизање наше искрене молитве ка Господу, а не обичај који захтијева посебне физичке покрете, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Стил
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Фудбал
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
52
12
51
12
50
12
40
12
40
Тренутно на програму