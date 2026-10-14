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Конференцијска лига: Фудбалери Борца кренули за Атину

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14.10.2026 08:55

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Фудбалери бањалучког Борца кренули су у Атину на окршај са Панатинаикосом у 1. колу Конференцијке лиге.
Фото: АТВ

Фудбалери бањалучког Борца кренули су у Атину на окршај са Панатинаикосом у 1. колу Конференцијске лиге.

"Црвено плави" пут грчке престонице одлазе чартер летом, а вечерас их очекује и посљедњи тренинг уочи дуела који се игра сутра са почетком у 18.45 часова.

Фудбалери Борца кренули за Атину
Фудбалери Борца кренули за Атину
АТВ

Са Борчевом фудбалском експедицијом је и репортерска екипа АТВ-а, па све детаље са овог европског гостовања можете да пратите и на нашем порталу.

Фудбалери Борца кренули за Атину
Фудбалери Борца кренули за Атину
АТВ

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ФК Борац

ФК Панатинаикос

Атина

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