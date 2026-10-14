Конференцијска лига: Фудбалери Борца кренули за Атину

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца кренули су у Атину на окршај са Панатинаикосом у 1. колу Конференцијске лиге.
"Црвено плави" пут грчке престонице одлазе чартер летом, а вечерас их очекује и посљедњи тренинг уочи дуела који се игра сутра са почетком у 18.45 часова.
Са Борчевом фудбалском експедицијом је и репортерска екипа АТВ-а, па све детаље са овог европског гостовања можете да пратите и на нашем порталу.
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