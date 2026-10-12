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Фудбалери Борца спремни за Панатинаикос, ривал поражен у дербију

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12.10.2026 21:52

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ФК Борац
Фото: ATV

У добром расположењу фудбалери Борца ишчекују сусрет против Панатинаикоса. Велики грчки клуб фаворит је на свом стадиону, али Бањалучани вјерују у сопствене квалитете. Досадашња европска искуства свједочанство су да Борац може да се супростави Атињанима који су лидери националног шампионата након шест утакмица.

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Подијели:

Тагови :

ФК Борац

Бањалука

Давид Вуковић

ФК Панатинаикос

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