Фудбалери Борца спремни за Панатинаикос, ривал поражен у дербију

Аутор:АТВ редакција
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У добром расположењу фудбалери Борца ишчекују сусрет против Панатинаикоса. Велики грчки клуб фаворит је на свом стадиону, али Бањалучани вјерују у сопствене квалитете. Досадашња европска искуства свједочанство су да Борац може да се супростави Атињанима који су лидери националног шампионата након шест утакмица.
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