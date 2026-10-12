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Експлозија помјерила Роналдову утакмицу

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12.10.2026 21:44

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Експлозија помјерила Роналдову утакмицу
Фото: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Почетак утакмице између Ал Насра и узбекистанског Нефчија у другом колу азијске Лиге шампиона помјерен је за сат времена због експлозије у близини стадиона у Ријаду.

Информацију је објавио фудбалски новинар Нахел Ланзон. Према његовим наводима, могуће је да је експлозија повезана са пресретањем дрона, али узрок инцидента за сада није потврђен.

Сусрет привлачи пажњу и због српских фудбалера у саставу гостију. За Нефчи наступају Бојан Цигер и Зоран Марушић, док су чланови узбекистанске екипе и хрватски нападач Стипе Перица и црногорски репрезентативац Владимир Јововић.

Експлозија

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На супротној страни налази се Кристијано Роналдо, уз којег боје Ал Насра бране Жоао Феликс, Кингсли Коман и Садио Мане.

Према доступним информацијама, помјерен је почетак сусрета, док нема потврде да је утакмица отказана.

(Б92)

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Тагови :

Роналдо

Кристијано Роналдо

утакмица

Фудбал утакмица

Експлозија

Ријад

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