Експлозија помјерила Роналдову утакмицу

Аутор:АТВ редакција
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Почетак утакмице између Ал Насра и узбекистанског Нефчија у другом колу азијске Лиге шампиона помјерен је за сат времена због експлозије у близини стадиона у Ријаду.
Информацију је објавио фудбалски новинар Нахел Ланзон. Према његовим наводима, могуће је да је експлозија повезана са пресретањем дрона, али узрок инцидента за сада није потврђен.
Сусрет привлачи пажњу и због српских фудбалера у саставу гостију. За Нефчи наступају Бојан Цигер и Зоран Марушић, док су чланови узбекистанске екипе и хрватски нападач Стипе Перица и црногорски репрезентативац Владимир Јововић.
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На супротној страни налази се Кристијано Роналдо, уз којег боје Ал Насра бране Жоао Феликс, Кингсли Коман и Садио Мане.
Према доступним информацијама, помјерен је почетак сусрета, док нема потврде да је утакмица отказана.
(Б92)
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