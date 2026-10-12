Трагедија на школском излету у Израелу: Тинејџер погинуо, више од 20 повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Израелске одбрамбене снаге саопштиле су да је експлозију током школске екскурзије на сјеверу Израела вјероватно изазвала неексплодирана касетна муниција либанског покрета Хезболах.
Раније током дана, израелски тинејџер је погинуо, а више од 20 особа је повријеђено од експлозије на сјеверу Израела, близу границе са Либаном. Експлозија се догодила током школског излета.
"Након експлозије на сјеверу Израела, почетни преглед указује да ју је вјероватно изазвала неексплодирана касетна муниција која припада Хезболаху и која је остала у том подручју. Инцидент се још истражује", саопштила је израелска војска.
На излету су били ученици и наставници вјерске школе "ОРТ Малот".
Један од тинејџера пронашао је неексплодирану муницију, ставио је у ранац и вратио се у групу, након чега је бомба експлодирала, пренијела је телевизијска кућа "Кан" позивајући се на прелиминарне резултате истраге, преноси Срна.
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