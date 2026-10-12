Сакс: Пријетње Русији знак самоубилачког понашања Европе

Аутор:АТВ редакција
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Европски лидери који пријете Русији показују самоубилачко понашање, јер игноришу реалност да Москва посједује нуклеарно оружје, изјавио је професор Универзитета Колумбија Џефри Сакс.
Сакс је оцијенио да је изузетно непромишљено понашање европских лидера који одбацују упозорења из Русије да би директан сукоб са НАТО савезом могао да ескалира у нуклеарни рат.
"Мање европске земље из Алијансе, које се баве непријатељском реториком, вјерују да ће их САД заштитити у стварном сукобу. Свијет заправо не функционише на овакав начин и веома је непромишљено и глупо говорити тако", рекао је Сакс за "Раша тудеј".
Шира конфронтација Запада са Русијом, каже Сакс, одражава не само ратно профитерство већ и огромну количину неспособности, кукавичлука и неспремности европских политичара да признају основну истину, преноси Срна.
Професор Универзитета Колумбија подсјетио је да је сукоб Русије и Украјине изазван декларацијом НАТО-а из 2008. године у којој је наведено да ће Украјина постати чланица овог савеза.
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