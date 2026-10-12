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Станишић: Све пројекте који долазе на Пале треба да подржимо у пуном смислу те ријечи

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12.10.2026 20:29

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Ацо Стнишић
Фото: ATV

Не треба правити разлике чији је који пројекта, већ све пројекте који долазе на Пале треба да подржимо у пуном смислу те ријечи, рекао је за АТВ Ацо Станишић, посланик у Народној скупштини Републике Српске.

"Политике коалиционих партнера и ДЕМОС-а су скоро сличне по питању доста ствари поготово кад је национална прича у питању и тај прелазак није прелазак и опозиције у позицију нити из позиције у опозицију него је то нешто што је природно сасвим", каже Станишић.

Како каже, за прелазак у СНСД се одлучио због дешавања у ДЕМОС-у.

"Људи који су доносили резултате и који су остваривали успјех, на основу ког успјеха је ДЕМОС добијао одређене позиције, нису били цијењени од самог руководства партије. Дужи временски период је трајало то неко незадовољство и углавном они људи који су доносили резултат су били у неком запећку, а они људи који нису имали резултат су себи и особама блиским себи давали озбиљне позиције и функције које нису заслужили радом", наводи Станишић.

Према његовим ријечима, СНСД на Палма није оспоравао нити један пројекат, шта више подржани су сви позитивни пројекти као и да постоји спремност наставка такве политике.

Осврнуо се и на разлике у СНСД-у и општинским руководству на Палама.

"Не требамо правити разлике чији је који пројекта, већ све пројекте који долазе на Пале треба да подржимо у пуном смислу те ријечи. Становници не треба да буду таоци наших политика и наших односа сви пројекти који су теме о њима се треба озбиљно разговарати без имало сујете и без имало лоших намјера" , каже Станишић.

Преласком из ДЕМОС-а у СНСД дошло је до бољих и већих схватања и могућности за обезбјеђивање одређених инвестиција како на Палама тако и у цјелокупној регији, појашњава Станишић.

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Тагови :

Ацо Станишић

Пале

СНСД

ДЕМОС

Пројекти

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