Ацо Станишић финансира матурско вече свим паљанским ученицима

08.05.2026 17:53

Фото: Инстаграм

Посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Ацо Станишић финансираће матурско вече за све матуранте у Палама.

На овај начин, каже Станишић, жели да помогне родитељима и ученицима.

"Матура је једно од најљепших раздобља младости. Вријеме када сте млади, пуни снова и планова за будућност. С друге стране, то је вријеме које родитељима, уз понос који осјећају, доноси низ изазова, међу којима су свакако и они финансијски", поручио је Станишић и додао:

"У жељи да родитељима олакшам припреме матураната за то њима посебно вече и матурантима симболично честитам успјешан завршетак средње школе, донио сам одлуку, да као народни посланик, финансирам матурско вече за све паљанске матуранте".

О тој намјери данас је разговарао и са руководством Средњошколског центра Пале и замјеником предсједника Савјета ученика ове школе и организатором матурске вечери Маријом Рајић, који ће у наредним данима обавијестити и родитеље и ученике о овом симболичном поклону.

"Радује ме што на овај начин могу бити дио те вечери и тако им, симболично, пожељети срећан улазак 'у свијет одраслих'", закључио је Станишић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

