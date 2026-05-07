Акција у Живиницама: Претресају се објекти Наила Јусића

Сектор криминалистичке полиције МУП-а Тузланског кантона врши претрес на неколико локација у Живиницама.
Претреси се врше у оквиру истраге коју Тужилаштво Тузланског кантона води против Наила Јусића, предсједавајућег Градске скупштине Живинице, потврђено је из МУП-а ТК.
У току је претрес његових приватних објеката, а припадници специјалне полиције се налазе и испред Градске управе Живинице
Према доступним информацијама у току је и претрес Управе Дома здравља Живинице.
Јусић је осумњичен за више кривичних дјела међу којима су злоупотреба службеног положаја, кривотворење службене исправе и примање награде или другог облика користи у стицању за трговином утицајем.
