Филмска потјера у Српској: Бјежао од полиције па се закуцао у зид

Аутор:АТВ
Коментари:0
Требињска полиција ухапсила је јутрос, 5. маја, М.Н. из Требиња након праве филмске потјере која се у раним јутарњим часовима одвијала кроз градске улице.
Инцидент је почео када се младић оглушио о наредбу полицијске патроле да заустави возило. Умјесто тога, дао се у бијег аутомобилом марке "шкода", која није имала регистарске ознаке.
Бања Лука
Неизмјерна туга: Познатој Бањалучанки Бојани Мутић преминуо и други син
У насељу Крш, тачније у Сунчаној улици, возач је изгубио контролу над возилом и ударио у зид.
Мјештане овог дијела града пробудила је галама, шкрипа гума и јак удар возила о зид, пише "Требиње Лајв".
Након удеса, младић је изашао из оштећеног аутомобила и покушао побјећи кроз уске улице старог градског насеља.
Ипак, полицијски службеници су га убрзо сустигли и ухапсили.
Република Српска
Додик: Шмитове одлуке имале посљедице, очекујем расправу у Савјету безбједности
Из полиције је потврђено да се М.Н. терети за више почињених саобраћајних прекршаја, а ради се на потпуном документовању овог догађаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
9 ч0
Градови и општине
1 д2
Градови и општине
1 д0
Најновије
22
52
22
45
22
27
22
10
22
05
Тренутно на програму