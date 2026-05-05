Филмска потјера у Српској: Бјежао од полиције па се закуцао у зид

АТВ
05.05.2026 21:36

Бјежао од полиције па се аутом забио у зид
Требињска полиција ухапсила је јутрос, 5. маја, М.Н. из Требиња након праве филмске потјере која се у раним јутарњим часовима одвијала кроз градске улице.

Инцидент је почео када се младић оглушио о наредбу полицијске патроле да заустави возило. Умјесто тога, дао се у бијег аутомобилом марке "шкода", која није имала регистарске ознаке.

У насељу Крш, тачније у Сунчаној улици, возач је изгубио контролу над возилом и ударио у зид.

Мјештане овог дијела града пробудила је галама, шкрипа гума и јак удар возила о зид, пише "Требиње Лајв".

Након удеса, младић је изашао из оштећеног аутомобила и покушао побјећи кроз уске улице старог градског насеља.

Ипак, полицијски службеници су га убрзо сустигли и ухапсили.

Из полиције је потврђено да се М.Н. терети за више почињених саобраћајних прекршаја, а ради се на потпуном документовању овог догађаја.

