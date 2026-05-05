Logo
Large banner

Додик: Шмитове одлуке имале посљедице, очекујем расправу у Савјету безбједности

Аутор:

АТВ
05.05.2026 21:25

Коментари:

0
Новинарка АТВ-а Маријана Ивељић и предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Милорад Додик, предсједник СНСД-а, истакао је за АТВ да очекује да ће у Савјету безбједности УН бити вођена расправа о Кристијану Шмиту, чије је именовање правно спорно.

"Ситуација у том погледу се промијенила, јер је нова америчка администрација поручила да се неће бавити тим питањем јер има сумње у оно што се дешавало. Влада Српске је доставила извјештај и наши пријатељи Русија и Кина, сталне чланице Савјета безбједности УН, имаће пред собом тачне наводе о томе", рекао је Додик.

Истакао је да Анекс 10 Дејтонског споразума каже да се високи представник именује на приједлог потписника тог анекса, између осталих и Републике Српске, те да га Савјет безбједност УН именује посебном резолуцијом.

"Вид‌јели смо да је и Комитет за спољне послове америчког Конгреса, разматрајући ову ситуацију, закључио да је Кристијан Шмит велика штеточина и да је његово именовање правно спорно. То је установила и надлежна комисија Парламентарне скупштине БиХ", рекао је Додик и додао да су то утврдили и представници Русије и Кине.

Милорад Додик

Република Српска

Додик за АТВ: Посјета Америци потврда озбиљне политике Републике Српске

Додик је истакао да су Шмитове одлуке имале посљедице и да вјерује да за њих постоји кривична одговорност.

"Српска је одлучила да истрпи што мора, јер једног дана мора да се сруши овакво правосуђе БиХ и да се докаже да су судија Сена Узуновић и други недостојни судске позиције били потпуно политички мотивисани", рекао је Додик.

Додик је истакао да ће једног дана Узуновићева ће добити етикету лажљивог и политички мотивисаног судије, која је злоупотријебила право.

"Ако је неко пропустио да осуди злочинце који су побили породицу професора Гавриловића у Коњицу, онда то нису људи, већ саучесници у убиству. Затим таква жена дође да нам суди из политичких мотива", навео је Додик.

Додик је рекао да један број адвоката ради на случају у вези са увођењем америчких санкција њему, с обзиром на то да је бивши амерички предсједник Џозеф Бајден одлуке потписивао "аутопеном", што садашња америчка администрација сматра кршењем закона.

"Вјерујем да постоји божија одговорност и да ће се Узуновићевој и Шмиту пробудити савјест", навео је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Савјет безбједности УН

Кристијан Шмит

Европска унија

Америка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик за АТВ: Посјета Америци потврда озбиљне политике Републике Српске

1 ч

10
Бранко Блануша, члан СДС-а

Република Српска

Хоће ли СДС имати кандидата за изборе?

3 ч

3
Сташа Кошарац

Република Српска

Огласио се Сташа Кошарац након што му је позлило

4 ч

1
Дарко Младић

Република Српска

Дарко Младић: Још нема љекарског извјештаја, бојим се да се поново одгађа

4 ч

0

  • Најновије

22

52

Почиње ретроградни Плутон: Овим знаковима слиједи најтежи период живота

22

45

Херцеговачки геније изборио мјесто на престижном московском државном Институту

22

27

Трамп: Лично учествујем у разговорима са Техераном

22

10

Куп Републике Српске: Нови трофеј за ЖРК Борац

22

05

Бобан Кустурић пронађен мртав

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner