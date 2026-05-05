Додик: Шмитове одлуке имале посљедице, очекујем расправу у Савјету безбједности

Милорад Додик, предсједник СНСД-а, истакао је за АТВ да очекује да ће у Савјету безбједности УН бити вођена расправа о Кристијану Шмиту, чије је именовање правно спорно.
"Ситуација у том погледу се промијенила, јер је нова америчка администрација поручила да се неће бавити тим питањем јер има сумње у оно што се дешавало. Влада Српске је доставила извјештај и наши пријатељи Русија и Кина, сталне чланице Савјета безбједности УН, имаће пред собом тачне наводе о томе", рекао је Додик.
Истакао је да Анекс 10 Дејтонског споразума каже да се високи представник именује на приједлог потписника тог анекса, између осталих и Републике Српске, те да га Савјет безбједност УН именује посебном резолуцијом.
"Видјели смо да је и Комитет за спољне послове америчког Конгреса, разматрајући ову ситуацију, закључио да је Кристијан Шмит велика штеточина и да је његово именовање правно спорно. То је установила и надлежна комисија Парламентарне скупштине БиХ", рекао је Додик и додао да су то утврдили и представници Русије и Кине.
Додик је истакао да су Шмитове одлуке имале посљедице и да вјерује да за њих постоји кривична одговорност.
"Српска је одлучила да истрпи што мора, јер једног дана мора да се сруши овакво правосуђе БиХ и да се докаже да су судија Сена Узуновић и други недостојни судске позиције били потпуно политички мотивисани", рекао је Додик.
Додик је истакао да ће једног дана Узуновићева ће добити етикету лажљивог и политички мотивисаног судије, која је злоупотријебила право.
"Ако је неко пропустио да осуди злочинце који су побили породицу професора Гавриловића у Коњицу, онда то нису људи, већ саучесници у убиству. Затим таква жена дође да нам суди из политичких мотива", навео је Додик.
Додик је рекао да један број адвоката ради на случају у вези са увођењем америчких санкција њему, с обзиром на то да је бивши амерички предсједник Џозеф Бајден одлуке потписивао "аутопеном", што садашња америчка администрација сматра кршењем закона.
"Вјерујем да постоји божија одговорност и да ће се Узуновићевој и Шмиту пробудити савјест", навео је Додик.
