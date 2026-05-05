Додик за АТВ: Посјета Америци потврда озбиљне политике Републике Српске

Аутор:АТВ
Тачно је да је данас лакше сарађивати са новом америчком администрацијом него што је то било са претходном која је била веома острашћена, негативна и непријатељски расположена према нама и нашем положају у БиХ, рекао је за АТВ Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
"Кључно питање је што та администрација под Бајденом, Клинтоном, Обамом и другима имала једна приступ овдје у којем је Дејтонски споразум прича која значи 'преваримо Републику Српску', укључимо је у мир, онда ћемо низом реформи некако учинити да она нестане, а да БиХ, та њихова лажна бајка и илузија постане нешто што они желе", рекао је Додик.
Истиче да то, наравно, није успјело.
"Није успјело првенствено што они желе захваљујући првенствено нашим политика отпора који није био нимало једноставан, био је тежак и изазован у много чему и по многе људе веома лош. У сваком случају, ми смо овдје због политике идеје који држи овај народ на окупу и ми смо се супротставили тој идеји претходне америчке администрације која је ишла на укидање Републике Српске", рекао је Додик.
Он је истакао да су неке ствари успјели да помјере према централизацији.
"Најтежа ствар је правосуђе гдје су буквално ту надлежност отели од Републике Српске и смјестили је на ниво Сарајева и сада покушавају да кажу да се морају поштовати одлуке суда", рекао је Додик.
Он истиче да таква пракса постоји ако је суд објективан и ради по закону.
"Ако суд не ради по закону, шта онда? Остаје тај проблем који муслимани сада користе једини инструмент за нестанак Републике Српске. Путем правосуђа они желе дисциплинују Срба, да им ударе на њихов идентитет, на њихова три прста, а друга ствар је да се путем тих одлука удари на најјаче политичке људе и свако под лажним оптужбама о криминалу", рекао је Додик.
Он истиче да је свака добростојећа фирма у Републици Српској у неком је правном прогону на нивоу Сарајева.
"Можете да видите да то није случај са федералним. Испада да је у Федерацији све бајка, а само овдје су криминалци и лопови и то је нешто што народ Републике Српске мора да разумије", рекао је Додик.
Он истиче да, по некима, сам сам себе гура, по њима, у неки правосудни процес да има неугодности.
"Нису примјетили да сам ја бранио идеју Републике Српске и да сам пржио отпор јер нисам смио дозволити као човјек који је биран од народа да се повучен кукавички и да се не бори за Републику Српску.
"У таквим околностима дошла је нова администрацију коју ми имамо повјерење и та администрација је учинила релаксацију односа. Ми смо ту упали у једна политички процес који се показује као капиталан за нас и за многе, а то је да је та нова администрација рекла ми се нећемо мијешати у изградњу држава. А БиХ ради 30 година на отимању од Републике Српске", рекао је Додик.
Он је истакао да је већ познато да је предсједник Америке Доналд Трамп чим је дошао на власт укинуо УСАИД који је чинио све да путем тзв. невладиног сектора дестабилизује сва друштва.
"Тако је било и са Републиком Српској. И данас то раде, сад су то европски фондови преузели, али у суштини, остаје иста прича о томе да су они присутни, али је једнако истина да је Трамп срушио концепт УСАИД-а и омогућио мало ваздуха за све нас. И то треба поштовати", рекао је Додик.
Он је подсјетио да је тачно прије годину дана био прогоњен и спријечен да крене на параду у Москву јер није имао слободу кретања.
Рекао је да ће прекосутра путовати у Москву гдје ће разговарати са руским предсједником Русије Владимиром Путином о међусобним односима који су на нивоу стратешких односа како је то дефинисано раније.
"Тај амбијент који је тада било и који је сада, неупоредив је", рекао је Додик.
Он је истакао да се показало се да је лажна прича прогон и пресуда.
"Овдје се ради о једној фарси која се одржава на присилан начин. Он може да живи у неком времену, али историјски не може да доживи ништа друго него дебакл који ће доживјети једног дана", рекао је Додик.
Он је истакао да се Република Српска водила једном озбиљном политиком која је препозната због чега су скинуте санкције и настављени разговори.
Истакао је да је његов посљедњи боравак у Америци је био потврда једне релаксиране атмосфере.
Додику је на Џудсон Универзитет у Чикагу уручена награда за лидерство и демократију.
"Морам да кажем да је то било дивно, пружена ми је могућност да изнесем све ставове", рекао је Додик.
Додик је поручио је да је БиХ неодржива земља, без будућности и да као државна заједница нема метода да се било шта договори.
"Српски народ треба да престане да се занима за БиХ осим у дијелу како из ње изаћи. Важно је да истрајавамо у нашем националном програму. Смртна пресуда за Србе на простору Републике Српске и Федерације БиХ, у смислу губљења нашег идентитета и опстанка, зове се БиХ", рекао је Додик.
Указао је да једино што желе Бошњаци у БиХ јесте да буду надређени, али да то неће проћи.
Додик је констатовао да Републику Српску тјерају из БиХ сталним наметањима, али и вријеђањима, попут изјава да су Срби геноцидан народ, што нису, нити могу бити.
Он је навео да се основа комуникације у БиХ заснива на одређеним оквирима и да је она до сада била могућа у оквиру Устава и Дејтонског споразума.
Додик је поновио да је политика на нивоу БиХ крахирала, иако има појединих Срба из СДС-а који кажу да се "може на нивоу БиХ".
"Можемо и ми, али само у оквиру Устава. То што из СДС-а прихватају да то буде изван Устава, то је ствар карактера", закључио је Додик.
Предсједник СНСД-а поручио је да је генерал Ратко Младић, командант Главног штаба Војске Републике Српске, народни херој српског народа.
"Када сам изјавио да Срби историјски гледано никада нису стајали иза злочинаца, па ни из сопственог народа, у Сарајеву су одмах пребацили да сам рекао да се одричем некога. Младић је врховни командант Војске Републике Српске, народни херој овога народа. Схватили они то или не, то је тако", рекао је Додик.
Подсјетио је да је као свједок одбране свједочио у Хагу у процесима против првог предсједника Српске Радована Караџића и генерала Младића.
Додик је навео да се Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу нехумано понаша према генералу Младићу, који је евидентно лошег здравственог стања.
"Ово је злочин што раде према Младићу и Радовану Караџићу. Караџић и Младић су руководили Републиком Српском у најизазовнијим тешким временима. Одрекли су се личног комодитета, нису о томе водили рачуна, него су хтјели да обезбиједе народу неке основе за слободу", рекао је Додик.
Истакао је да је такво понашање према болесном човјеку нехумано.
"Сарајево су наши политички непријатељи и мислим да не можемо направити никакву сигурност са њима. Свако јутрО устану у Сарајеву и размишљају како нама направити зло", рекао је Додик.
