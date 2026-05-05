Огласио се Сташа Кошарац након што му је позлило

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац, који је јутрос због изненадних здравствених проблема затражио медицинску помоћ, захвалио је свима који су му послали поруке подршке и жеље за брз опоравак.
Констатујући да убрзани темпо живота, стрес и свакодневне обавезе неминовно оставе трага на здравље, Кошарац је навео да је у претходном периоду имао одређене здравствене потешкоће, а да га је организам данас озбиљно упозорио да их више не смије игнорисати и занемаривати.
"Препоруке доктора се морају озбиљно схватити и у потпуности поштовати", навео је Кошарац и додао да је чување здравља битно за појединца, али и породицу.
Кошарац је додао да су до њега дошли и поједини негативни коментари на рачун његовог здравственог стања, али да о томе неће јер, како је навео, не завређују пажњу.
"Свим добронамјерним људима још једном искрено захваљујем!", написао је Кошарац на "Инстаграму".
Кошарац није могао да присуствује данашњој сједници Савјета министара.
