Огласио се Сташа Кошарац након што му је позлило

05.05.2026 18:47

Сташа Кошарац
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац, који је јутрос због изненадних здравствених проблема затражио медицинску помоћ, захвалио је свима који су му послали поруке подршке и жеље за брз опоравак.

Констатујући да убрзани темпо живота, стрес и свакодневне обавезе неминовно оставе трага на здравље, Кошарац је навео да је у претходном периоду имао одређене здравствене потешкоће, а да га је организам данас озбиљно упозорио да их више не смије игнорисати и занемаривати.

"Препоруке доктора се морају озбиљно схватити и у потпуности поштовати", навео је Кошарац и додао да је чување здравља битно за појединца, али и породицу.

Кошарац је додао да су до њега дошли и поједини негативни коментари на рачун његовог здравственог стања, али да о томе неће јер, како је навео, не завређују пажњу.

"Свим добронамјерним људима још једном искрено захваљујем!", написао је Кошарац на "Инстаграму".

Кошарац није могао да присуствује данашњој сједници Савјета министара.

