Додик: СНСД има кандидате за октобарске изборе

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да ова политичка партија има имена кандидата за октобарске изборе, али да до тог још увијек има много времена.
Додик је додао да СНСД има најмање пет могућих кандидата за предстојеће изборе, али да до кандидатуре још има времена.
"Само они који не знају шта ће од себе данас причају о кандидатима. Када буде вријеме, предложићемо наше кандидате и ући у кампању. Кандидат мора да буде патриота, препознатљив, да има несумњиву ратну прошлост, да буде образован и да је систематичан и посвећен Републици и њеном напретку", рекао је Додик.
Он је истакао да су предстојећи избори доведени у позицију да је ријеч о политичкој борби између Сарајева и Бањалуке.
"На страни Сарајева је политички интерес Бошњака, који желе структуру по њиховој вољи, заједно са одређеним бројем странаца и, нажалост, са опозицијом из Српске. На страни Бањалуке је СНСД и коалициони партнери којима вјерују грађани Републике Српске. Бањалука мора да побиједи", поручио је Додик.
Додик је истакао да се не бави опозицијом, која већ шест мјесеци прича о окупљању које никако да реализују.
"Поставља се основно питање – можда ћете нешто и урадити под притиском странаца, рећи ће неко једно име, али шта ћете радити послије? Хоћете ли бити јединствени? Нећете, нисте ни данас", каже Додик.
"Чекају нас изазовне године, ово су избори који су доведени у политичком смислу. Не бавим се опозицијом, не увесељавају ме, не разочаравају ме", рекао је Додик, преноси Срна.
