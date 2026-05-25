Цвијановић: Закон о Јужној интерконекцији потврђује да је имовина у власништву ентитета

АТВ
25.05.2026 21:13

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је данас да је у Федерацији БиХ усвојен Закон о Јужној интерконекцији по којем се каже да инвеститор неће сносити трошкове за експропријацију некретнина које су у власништву општина, кантона, ентитета и јавних предузећа, што показује да је имовина у власништву ентитета.

Цвијановићева је нагласила да је прича политичког Сарајева око питања такозване државне имовине погрешна, те упитала зашто су у овом закону онда написали да имовина припада општинама, кантонима, ентитету и јавним предузећима?

"Ушли смо у фазу конфузије, али из ње морају бити произведена боља рјешења", истакла је Цвијановићева.

Она је подсјетила да су ранији закони у процесу приватизације подразумијевали да један ентитет може да приватизује само имовину која му припада.

"Након тога су дошле одређене одлуке које су биле неправедне, неуставне и антидејтонске које су се бавиле причом о замрзавању имовине, али ствари су прилично искристалисале", рекла је Цвијановић за РТРС.

