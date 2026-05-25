Власт и опозиција јединствени: Затворити ОХР

Аутор:Бранка Дакић
Досадашње дјеловање Канцеларије високог представника, а нарочито кориштење бонских овлаштења продубило је политичке подјеле, нарушило повјерење међу конститутивним народима и ослабило развој домаћих демократских институција. Ово, између осталог стоји у Декларацији о затварању ОХР-а у БиХ.
„Наравно да све ово не би било могуће да нисмо успјели у правној и политичкој борби против Шмита и да је резултат наше борбе да је Шмит поднио оставку. Он није поднио оставку зато што му се иде из БиХ, него смо ми својим дјеловањем и изношењем истине створили околности, које он тумачи као притисак“, рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Шмит је својим наметнутим одлукама унио трајну нестабилност у БиХ, а посљедица његовог штетног дјеловања све више су свјесне и велике европске и свјетске силе, што се јасно видјело и на посљедњој сједници Савјета безбједности УН-а. Зато треба искористити овај тренутак и радити на затварању ОХР-а, јасни су у СНСД-у.
„Циљ ове Декларације затварање Канцеларије високог представника, престанак бонских овлаштења, пуна одговорност домаћих институција. То је оно за шта се Република Српска залагала и што штити Републику Српску“, рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Затварање ОХР-а подржавају и у опозицији. Уважени су и њихови приједлози, који ће се наћи у Декларацији. СДС, између осталог, тражи хитну сједницу Савјета безбједности, на којој ће се разматрати резолуција о окончању функције високог представника у БиХ.
„СДС, односно НСРС позива Савјет безбједности да резолуцијом упути стране потписнице Дејтонског мировног споразума да на основу члана 71 Бечке конвенције о праву међународних уговора хитно отклони све посљедице правне ништавности аката који су супротни међународном праву“, рекао је Огњен Бодирога, шеф Клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Републике Српске.
Бошњачки посланици, ипак, по свему судећи прижељкују останак ОХР-а. Сматрају да високи представници имају још посла овдје.
„Шта је прави основ за затварање ОХР-а? Он стварно постоји, а то овдје нико не спомиње и то у јавности већ познатог механизма 5 плус 2 и он зависи од конкретних задатака, попут питања државне имовине“, рекао је Мирсад Дуратовић, посланик Покрета за државу у Народној скупштини Републике Српске.
Ништа добро нам нису оставили досадашњи високи представници. Ништа добро не можемо очекивати ни од Шмитовог насљедника, поручује Саво Минић. Зато је овдје неопходно јединство, сматра он.
„Да пошаљемо јединствену поруку свијету – ми смо за то да се затвори ОХР. А, онда се скупе моје колеге правници, па кажу да ли еј могуће да тај високи представник у оној Федерацији, гдје стално кидишу на нас, па стави Устав ван снаге. Мијења Закон мимо Парламентарне скупштине. То нема ни у Африци“, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Подсјетио је и на измјене Кривичног закона, које је Кристијан Шмит наметнуо 2023. године и на основу којег је Суд БиХ осудио предсједника Републике Српске и тако поништио вољу народа. Није ово једина наметнута одлука високих представника у БиХ. Више их је од 900 за ових 30 година, а скоро свака била је на штету Републике Српске.
