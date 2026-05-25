Кошарац: Шмит одлучио да се опроба као писац, настављајући традицију писања књига које су оставиле мрачно насљеђе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да Кристијан Шмит најављује "мемоаре", вјероватно под радним називом "Како сам довео БиХ у највећу кризу послије Дејтона".
"Недостајаће му десетине хиљада евра које је стекао лажним представљањем у БиХ, па ће му ово бити додатни извор прихода", рекао је Кошарац.
Кошарац је истакао да је Шмит, након година самовоље, наметања, бруталног кршења Дејтонског споразума, политичког експериментисања и уништавања БиХ, одлучио да се опроба као писац, настављајући традицију писања књига које су оставиле мрачно насљеђе.
Он је оцијенио да је апсурдно и потпуно неприхватљиво да један странац, окупатор, некадашњи њемачки политичар, данас вјерује да има право да народима у БиХ пише политичку судбину и оставља "идеолошко насљеђе" кроз мемоаре.
"То подсјећа на најмрачнија времена у историји цивилизације, која су почела управо када се 'један несхваћени сликар' опредијелио да пише 'књигу' комбинујући аутобиографију, политичка и идеолошка гледишта. Историја нас учи колико су такве политичке амбиције биле опасне за Европу и цијели свијет.
Но, поговор Шмитових мемоара неће писати он сам, већ истраге које ће показати како ће одговарати за све што је учинио у БиХ. То ће бити једино аутентично поглавље његовог насљеђа, а можда и једино које ће се заиста читати", нагласио је Кошарац у објави на "Инстаграму".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
13 ч0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д5
Најновије
20
53
20
46
20
43
20
43
20
40
Тренутно на програму