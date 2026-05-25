Logo
Large banner

Кошарац: Шмит одлучио да се опроба као писац, настављајући традицију писања књига које су оставиле мрачно насљеђе

Аутор:

АТВ
25.05.2026 16:44

Коментари:

0
Кошарац: Шмит одлучио да се опроба као писац, настављајући традицију писања књига које су оставиле мрачно насљеђе

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да Кристијан Шмит најављује "мемоаре", вјероватно под радним називом "Како сам довео БиХ у највећу кризу послије Дејтона".

"Недостајаће му десетине хиљада евра које је стекао лажним представљањем у БиХ, па ће му ово бити додатни извор прихода", рекао је Кошарац.

Кошарац је истакао да је Шмит, након година самовоље, наметања, бруталног кршења Дејтонског споразума, политичког експериментисања и уништавања БиХ, одлучио да се опроба као писац, настављајући традицију писања књига које су оставиле мрачно насљеђе.

Он је оцијенио да је апсурдно и потпуно неприхватљиво да један странац, окупатор, некадашњи њемачки политичар, данас вјерује да има право да народима у БиХ пише политичку судбину и оставља "идеолошко насљеђе" кроз мемоаре.

"То подсјећа на најмрачнија времена у историји цивилизације, која су почела управо када се 'један несхваћени сликар' опредијелио да пише 'књигу' комбинујући аутобиографију, политичка и идеолошка гледишта. Историја нас учи колико су такве политичке амбиције биле опасне за Европу и цијели свијет.

Но, поговор Шмитових мемоара неће писати он сам, већ истраге које ће показати како ће одговарати за све што је учинио у БиХ. То ће бити једино аутентично поглавље његовог насљеђа, а можда и једино које ће се заиста читати", нагласио је Кошарац у објави на "Инстаграму".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сташа Кошарац

Кристијан Шмит

Босна и Херцеговина

Република Српска

мемоари

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Три бунта конвертибилних марака

БиХ

Институт за нестале особе БиХ открио нови план рада: Апетити порасли за 1,5 милиона KM

13 ч

0
Сакић: Извјештај САД јасно говори да је завршена изградња нација, то је за БиХ најважније

БиХ

Сакић: Извјештај САД јасно говори да је завршена изградња нација, то је за БиХ најважније

1 д

0
Граница

БиХ

Хрватска изашла у сусрет БиХ, мијењају се правила на границама

1 д

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

БиХ

Додик: Шмит треба да врати све паре које је добио у БиХ

1 д

5

  • Најновије

20

53

Јанковић: Грађевинска конференција прилика за размјену знања

20

46

Цвијановић: Након три деценије Америка има потпуно другачији приступ према БиХ

20

43

Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

20

43

Игокеа у финалу Првенства БиХ

20

40

Драган Маринковић Маца прокоментарисао Мелину Џиновић: Што се није удала за водоинсталатера

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner