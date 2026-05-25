Цијена злата расте, а долар и нафта падају док се чека споразум између САД и Ирана

25.05.2026 17:22

Фото: pexels/ Sergei Starostin

Цијене злата порасле су данас за више од један одсто на свјетским тржиштима, усљед слабљења долара и пада цијена нафте, док инвеститори пажљиво прате развој преговора између Сједињених Америчких Држава и Ирана.

Цијена злата порасла је за 1,1 одсто и достигла 4.559 долара по унци, пренио је CNBC.

Раст цијена племенитог метала услиједио је након сигнала из Вашингтона и Техерана о могућем напретку у преговорима о мировном споразуму, који би могао да омогући поновно отварање Ормуског мореуза, једног од кључних свјетских коридора за транспорт енергије.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је током викенда да су две стране "углавном усагласиле" меморандум о разумијевању, иако је нагласио да не жури са коначним споразумом.

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је данас да ће САД или постићи "добар споразум" са Ираном или ће се са том земљом "обрачунати на други начин".

Аналитичари оцјењују да су очекивања могућег договора утицала на цијене нафте, што је умањило страхове на тржиштима од инфлације и довело до додатног раста цијена злата.

Истовремено, амерички долар ослабио је на најнижи ниво у посљедњих седам дана, чиме је злато постало јефтиније за купце који користе друге валуте.

На тржишту осталих племенитих метала, сребро је поскупило више од три одсто, док су раст забиљежили и платина и паладијум, преноси Танјуг.

