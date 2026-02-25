Америчка банка подигла дугорочну прогнозу цијене злата

Извор:
Агенције
25.02.2026
19:30
Коментари:0
Америчка банка Џеј Пи Морган данас је подигла своју дугорочну прогнозу цијене злата на 4.500 долара по унци.
С друге стране, ова финансијска институција задржала је прогнозу за крај 2026. године на 6.300 долара, пренио је Ројтерс.
Бања Лука
Драшко Станивуковић мијења Бањалуку?!
Агенција напомиње да је цијена злата ове године порасла за око 20 одсто, чиме је у уторак достигла тронедељни максимум од 5.248,89 долара по унци .
Рекорд од 5.594,82 долара забиљежен је 29. јануара, након што је цијена овог племенитог метала скочила више од 64 одсто у 2025, јер се злато сматра прилично сигурном инвестицијом.
Банка је напоменула да и даље види континуирани тренд структурне диверзификације у племенити метал, чија цена има додатни простор за раст.
Додала је да предвиђа довољну потражњу централних банака и инвеститора ове године да би се цене злата коначно зауставиле на 6.300 долара по унци до краја 2026. године.
Економија
Када ће коначно РиТЕ Угљевик почети с производњом струје
Геополитички ризици, циклус ублажавања каматних стопа Федералних резерви Сједињених Америчких Држава, куповина централних банака и приливи у берзанске фондове подржане златним полугама довели су злато до вишеструких рекорда током прошле године.
Ниске каматне стопе чине злато атрактивнијом понудом за инвеститоре.
У међувремену, Банке Америке наводи да види пут до достизања цијене злата од 6.000 долара по унци у наредних 12 мјесеци.
Свијет
Бивши министар одлази са Универзитета због везе са Епстајном
Банка је додала да је забринута да би цијене сребра могле додатно пасти у блиској будуц́ности, али би ове године могле поново да порасту на изнад 100 долара по унци.
Економија
1 ч0
Економија
3 ч0
Економија
13 ч0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
23
20
09
20
08
19
58
Тренутно на програму