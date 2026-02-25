Logo
Large banner

Америчка банка подигла дугорочну прогнозу цијене злата

Извор:

Агенције

25.02.2026

19:30

Коментари:

0
Америчка банка подигла дугорочну прогнозу цијене злата
Фото: Pixabay

Америчка банка Џеј Пи Морган данас је подигла своју дугорочну прогнозу цијене злата на 4.500 долара по унци.

С друге стране, ова финансијска институција задржала је прогнозу за крај 2026. године на 6.300 долара, пренио је Ројтерс.

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Драшко Станивуковић мијења Бањалуку?!

Агенција напомиње да је цијена злата ове године порасла за око 20 одсто, чиме је у уторак достигла тронедељни максимум од 5.248,89 долара по унци .

Рекорд од 5.594,82 долара забиљежен је 29. јануара, након што је цијена овог племенитог метала скочила више од 64 одсто ​​у 2025, јер се злато сматра прилично сигурном инвестицијом.

Банка је напоменула да и даље види континуирани тренд структурне диверзификације у племенити метал, чија цена има додатни простор за раст.

Додала је да предвиђа довољну потражњу централних банака и инвеститора ове године да би се цене злата коначно зауставиле на 6.300 долара по унци до краја 2026. године.

РиТЕ Угљевик

Економија

Када ће коначно РиТЕ Угљевик почети с производњом струје

Геополитички ризици, циклус ублажавања каматних стопа Федералних резерви Сједињених Америчких Држава, куповина централних банака и приливи у берзанске фондове подржане златним полугама довели су злато до вишеструких рекорда током прошле године.

Ниске каматне стопе чине злато атрактивнијом понудом за инвеститоре.

У међувремену, Банке Америке наводи да види пут до достизања цијене злата од 6.000 долара по унци у наредних 12 мјесеци.

Џефри Епстајн

Свијет

Бивши министар одлази са Универзитета због везе са Епстајном

Банка је додала да је забринута да би цијене сребра могле додатно пасти у блиској будуц́ности, али би ове године могле поново да порасту на изнад 100 долара по унци.

Подијели:

Тагови :

Злато

Цијене

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Превозници протестују

БиХ

БиХ на корак до нових блокада граничних прелаза

1 ч

0
САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Свијет

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

1 ч

0
Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

БиХ

Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

1 ч

0
Ruža cvijet

Култура

Преминуо чувени српски рокер

1 ч

0

Више из рубрике

РиТЕ Угљевик

Економија

Када ће коначно РиТЕ Угљевик почети с производњом струје

1 ч

0
Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

Економија

Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

3 ч

0
Црне прогнозе једног од најугледнијих банкара: "Све подсјећа на 2008."

Економија

Црне прогнозе једног од најугледнијих банкара: "Све подсјећа на 2008."

13 ч

0
Обућар за машином, радник, занатлија

Економија

Извозници изгубили стотине хиљада марака, нови тарифни удар у најави

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Адвокат за АТВ објашњава шта је приправнички уговор и која су права приправника

20

23

Хитно хоспитализован Слоба Васић

20

09

Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

20

08

Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

19

58

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner