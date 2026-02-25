Logo
Црне прогнозе једног од најугледнијих банкара: "Све подсјећа на 2008."

Агенције

25.02.2026

07:24

Црне прогнозе једног од најугледнијих банкара: "Све подсјећа на 2008."
Фото: Tanjug / AP

Извршни директор америчке банке JPMorgan Chase и један од најугледнијих свјетских банкара Џејми Дајмон (Jamie Dimon) упозорио је да финансијска ситуација у свијету све више подсјећа на период непосредно уочи финансијске кризе 2008. године.

Према ријечима Џејмија Дајмона, тренутно стање у финансијској индустрији није охрабрујуће. Он уочава бројне сличности са периодом који је претходио глобалној кризи, када је масовно кредитирање завршило катастрофалним посљедицама.

„Нажалост, ово смо већ видјели 2005, 2006. и 2007. године — мање-више исту ствар. Растућа плима подиже све бродове, сви зарађују много новца“, рекао је Дајмон током састанка с инвеститорима у понедјељак.

Он је упозорио да су многе банке данас спремне да одобравају ризичније кредите како би повећале нето приход од камата.

„Видим људе како раде глупе ствари. Раде глупе ствари да би створили нето приход од кредита“, казао је Дајмон, који је водио Џеј Пи Морган Чејс током најтеже финансијске кризе у посљедњим деценијама.

Није прецизирао на које институције конкретно мисли, али је увјерио инвеститоре да је његова банка, највећа у Сједињеним Америчким Државама, изузетно опрезна и да се досљедно придржава прописа.

Дајмон вјерује да ће се кредитни циклус поново погоршати, али није изнио процјену када би до тога могло доћи.

Он је такође истакао да је вјештачка интелигенција у посљедње вријеме једна од главних тема на финансијским тржиштима. Инвеститори су, како је навео, забринути због њеног утицаја на пословање, али је нагласио да остаје увјерен у будућност своје банке.

