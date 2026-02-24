Након гашења Коксаре Лукавац: 800 радника остаје без посла

Извор:
Аваз
24.02.2026
10:40
Гашење Коксаре Лукавац представља озбиљан ударац за индустријски сектор у БиХ, а посебно за око 800 радника и њихове породице које су директно погођене овом одлуком, саопћили су из Нова Жељезара Зеница, чланице групације Павгорд.
Како наводе, у периоду од 20. октобра 2025. до 22. фебруара 2026. године уложили су значајне напоре како би спријечили обуставу рада. Током четири мјесеца омогућили су да пећи остану у функцији упркос стечајном поступку, чиме је производња привремено одржана.
Економија
Почиње гашење коксаре код Тузле: 800 радника остало без посла
За набавку угља издвојили су око 43 милиона КМ, док је додатних 8,5 милиона КМ потрошено на одржавање производног процеса, што укупно износи приближно 52 милиона КМ улагања у том периоду. Истичу да су имали јасну намјеру да очувају рад Коксаре Лукавац и осигурају домаћи кокс за потребе НЖЗ-а, али је даљње финансирање постало неизводиво и изнад капацитета њихове групације. Из закупа су, како наводе, изашли с губитком од око седам милиона КМ.
Из компаније су поручили да саосјећају с радницима и њиховим породицама те изразили наду да ће надлежне институције, локалне власти и привредни субјекти пронаћи рјешења како би запосленима омогућили адекватну подршку и нове пословне прилике.
Радници "Коксаре" привремено обуставили штрајк
Такође су навели да ће НЖЗ убудуће морати набављати кокс из других извора како би осигурала континуитет властите производње.
