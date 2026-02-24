Logo
Након гашења Коксаре Лукавац: 800 радника остаје без посла

Аваз

24.02.2026

10:40

0
Фото: BHRT

Гашење Коксаре Лукавац представља озбиљан ударац за индустријски сектор у БиХ, а посебно за око 800 радника и њихове породице које су директно погођене овом одлуком, саопћили су из Нова Жељезара Зеница, чланице групације Павгорд.

Како наводе, у периоду од 20. октобра 2025. до 22. фебруара 2026. године уложили су значајне напоре како би спријечили обуставу рада. Током четири мјесеца омогућили су да пећи остану у функцији упркос стечајном поступку, чиме је производња привремено одржана.

За набавку угља издвојили су око 43 милиона КМ, док је додатних 8,5 милиона КМ потрошено на одржавање производног процеса, што укупно износи приближно 52 милиона КМ улагања у том периоду. Истичу да су имали јасну намјеру да очувају рад Коксаре Лукавац и осигурају домаћи кокс за потребе НЖЗ-а, али је даљње финансирање постало неизводиво и изнад капацитета њихове групације. Из закупа су, како наводе, изашли с губитком од око седам милиона КМ.

Из компаније су поручили да саосјећају с радницима и њиховим породицама те изразили наду да ће надлежне институције, локалне власти и привредни субјекти пронаћи рјешења како би запосленима омогућили адекватну подршку и нове пословне прилике.

Такође су навели да ће НЖЗ убудуће морати набављати кокс из других извора како би осигурала континуитет властите производње.

koksara

Lukavac

