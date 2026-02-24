Хватали га због крађе па пронашли дрогу

Извор:
АТВ
24.02.2026
10:32
Љубињска полиција ухапсила је О.Ј. из овог мјеста због сумње да је провалио у породичну кући и починио тешку крађу.
"Полицијска станица Љубиње је 23. фебруара запримила пријаву да је извршена провала у једну породичну кућу у Љубињу, којом приликом је отуђен златни накит. Полицијски службеници су пронашли дио накита који је отуђен", наводе у саопштењу ПУ Требиње.
Полиција је извршила претрес куће и помоћних објеката осумњиченог О.Ј у Љубињу и том приликом пронашла и одузела 0,93 гр. марихуане.
Хроника
О свему наведеном је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је наложило да се против осумњиченог О.Ј. почињеном кривичном дјелу Тешка крађа као и производњи и промету опојних дрога.
