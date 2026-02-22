Полиција упала у Шимановце! Она је открила све, па поменула Асмина

Извор:
Телеграф
22.02.2026
14:45
Коментари:0
Након што је дошло до језивог физичког обрачуна између Маје Маринковић и Анели Ахмић у "Задрузи 9 Елити", гдје су пале тешке ријечи, огласила се Анелина сестра, Сита Ахмић, открила да је полиција прије неколико мјесеци већ морала да интервенише на имању у Шимановцима, и то због турбулентног односа њене сестре и Асмина Дурџића.
Како тврди Сита Ахмић, ситуација је далеко озбиљнија него што се чини, те је због свега морала да контактира и надлежне органе.
Сцена
Учесница "Задруге" даје попуст на сајту за одрасле
- Једном је дошла полиција у Шимановце и тада је Анели Ахмић на своју руку потписала папир да јој Асмин није радио ништа, испричала је Сита и додала да је њена сестра била "тотално психички нестабилна" и изманипулисана од стране Асмина Дурџића.
Сита је оштро запријетила свима који је на друштвеним мрежама оптужују да је није брига за сестру и агонију кроз коју пролази.
Сцена
Бивши учесник "Задруге" брутално претучен
– Да ли мислите да се ја стварно правим идиот на све оно што се дешава мојој сестри? Задњи пут вам кажем, заиста сам озбиљна, такве поруке и коментаре не желим више да видим. Свако ко тако напише знам како ћу реаговати, поручила је оштро Сита Ахмић.
Подсјетимо, у Задрузи 9 Елити је напетост ескалирала када су се сукобиле Анели Ахмић и Маја Маринковић. Њихова свађа, која је почела вербално, убрзо је прерасла у физички обрачун.
(Телеграф)
Република Српска
2 ч1
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Остали спортови
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
57
16
51
16
45
16
41
16
36
Тренутно на програму