Полиција упала у Шимановце! Она је открила све, па поменула Асмина

Телеграф

22.02.2026

14:45

0
Полиција упала у Шимановце! Она је открила све, па поменула Асмина
Фото: Printscreen/TV Pink

Након што је дошло до језивог физичког обрачуна између Маје Маринковић и Анели Ахмић у "Задрузи 9 Елити", гдје су пале тешке ријечи, огласила се Анелина сестра, Сита Ахмић, открила да је полиција прије неколико мјесеци већ морала да интервенише на имању у Шимановцима, и то због турбулентног односа њене сестре и Асмина Дурџића.

Како тврди Сита Ахмић, ситуација је далеко озбиљнија него што се чини, те је због свега морала да контактира и надлежне органе.

viktorija mitrovic

Сцена

Учесница "Задруге" даје попуст на сајту за одрасле

- Једном је дошла полиција у Шимановце и тада је Анели Ахмић на своју руку потписала папир да јој Асмин није радио ништа, испричала је Сита и додала да је њена сестра била "тотално психички нестабилна" и изманипулисана од стране Асмина Дурџића.

Сита запријетила хејтерима

Сита је оштро запријетила свима који је на друштвеним мрежама оптужују да је није брига за сестру и агонију кроз коју пролази.

PREDRAG-PRECA-LAZIĆ-150925

Сцена

Бивши учесник "Задруге" брутално претучен

– Да ли мислите да се ја стварно правим идиот на све оно што се дешава мојој сестри? Задњи пут вам кажем, заиста сам озбиљна, такве поруке и коментаре не желим више да видим. Свако ко тако напише знам како ћу реаговати, поручила је оштро Сита Ахмић.

Подсјетимо, у Задрузи 9 Елити је напетост ескалирала када су се сукобиле Анели Ахмић и Маја Маринковић. Њихова свађа, која је почела вербално, убрзо је прерасла у физички обрачун.

(Телеграф)

Задруга

rijaliti

Коментари (0)
