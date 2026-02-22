Logo
Додик показао у каквој је форми: Објавио снимак на којем ради чучњеве

АТВ

22.02.2026

14:37

Додик показао у каквој је форми: Објавио снимак на којем ради чучњеве
Фото: X / MiloradDodik

Лидер СНСД-а Милорад Додик објавио је на друштвеним мрежама видео-снимак на којем ради чучњеве, уз поруку да се налази у одличној физичкој кондицији.

У кратком видеу, који је изазвао бројне реакције корисника, Додик изводи вјежбе снаге, а објаву је пропратио коментаром: „Никад у бољој форми“.

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

