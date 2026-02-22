Додик показао у каквој је форми: Објавио снимак на којем ради чучњеве

Извор:
АТВ
22.02.2026
14:37
Коментари:1
Лидер СНСД-а Милорад Додик објавио је на друштвеним мрежама видео-снимак на којем ради чучњеве, уз поруку да се налази у одличној физичкој кондицији.
У кратком видеу, који је изазвао бројне реакције корисника, Додик изводи вјежбе снаге, а објаву је пропратио коментаром: „Никад у бољој форми“.
Никад у бољој форми. pic.twitter.com/Vh2A3e3E3v— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 22, 2026
