Гдје се "крије" бивша војвоткиња Сара Фергусон након скандала са Епстином?

Док се њен бивши супруг, осрамоћени "бивши" принц Ендру Маунтбатен-Виндсор, повлачио по имањима у Виндсору и Сандрингему, Сара Фергусон је практично нестала из јавног живота.
Посљедњи пут је виђена 12. децембра на крштењу унуке Атене, што је изазвало бројне спекулације о њеној тренутној локацији. Сада је откривено да је бивша војвоткиња нашла уточиште у Швајцарској.
Према изворима, Фергусон је више од мјесец дана боравила у престижној клиници Парацелсус Рецоверy у Цириху, гдје дан боравка кошта вртоглавих 13.000 фунти (око 15.000 евра).
"Сара је отишла у Цирих одмах послије Божића и остала до краја јануара", открио је швајцарски извор за Дејли Мејл.
"У Парацелсусу се увијек осјећа као код куће и зна да ће тамо добити љубав, пажњу и стручну медицинску његу у тренуцима када је најрањивија", каже извор.
Ова луксузна клиника, смјештена уз језеро, нуди вишемјесечне програме опоравка искључиво за ултрабогате клијенте. Сваки гост има на располагању тим од 15 медицинских стручњака, приватног возача и личног кувара.
Други извор из Швајцарске додаје да је Фергусон, која је иначе редовна клијенткиња Парацелсуса, била "апсолутно скрхана" након што су њени мејлови с Епстином доспјели у јавност.
"Сара је изградила снажан однос с Парацелсусом, па је то било природно мјесто за бјег од свега."
Због притисака посљедњих седмица, није изненађење што се Фергусон повукла у Парацелсус, који његов оснивач Жан Гербер описује као "уточиште гдје појединци могу да приме највиши стандард старања, без осуде".
Бивша војвоткиња је раније боравила у овој клиници, а прошле године је чак учествовала у промотивној кампањи, снимивши видео с Гербером. Тада је открила да су је трауме из дјетињства, притисак јавности и дијагноза рака натјерали да потражи психолошку помоћ, а у клиници су јој дијагностиковани посттрауматски стресни поремећај (ПТСП) и поремећај пажње (АДХД).
У разговору за Дејли Телеграф казала је: "Није ме срамота да признам да ми је клиника пружила уточиште... посебно онима чије су борбе често скривене иза фасаде јавне улоге."
Приступ Парацелсуса заснован је на принципу "један по један клијент".
Клиника наводи да тим од 15 стручњака ствара простор "гдје можете да се осјећате сигурно, схваћено и потпуно подржано".
Специјализовани су за зависности, бурноут, депресију, анксиозност и трауме, а познати су као најскупља клиника на свијету. Тродневни "свеобухватни преглед" кошта око 110.000 фунти (око 128.000 евра), док мјесечни персонализовани стационарни програм достиже цијену од 350.000 фунти (око 410.000 евра).
На званичној страници клинике пише: "Славне особе, олигарси и чланови краљевских породица који овдје бораве добијају врхунски третман."
Клијенти смјештај имају у пентхаусу с погледом на језеро, уз услуге консијержа, лимузине, приватног кувара, батлера и стално присутног терапеута, преноси б92.
