Испливале нове језиве слике бившег принца: На њима је и дијете

Извор:
Б92
20.02.2026
17:53
Коментари:0
Чудне нове фотографије Ендрјуа Маунтбатен Виндзора, на којима је и дијете, изашле су на видело у сатима након његовог шокантног хапшења у Великој Британији.
Бивши принц и брат краља Чарлса је јуче ухапшен, на свој 66. рођендан, под сумњом за злоупотребу положаја у јавној служби.
Власти су појасниле да ово хапшење није повезано са оптужбама за сексуално непримерно понашање. Истрага се наводно фокусира на мајлове које је слао милијардеру педофилу Џефрију Епстину у вријеме док је био британски трговински изасланик почетком 2000‑их.
Ендрју је пуштен из притвора касније исте вечери, док полиција наставља истрагу.
Истог дана након што је Ендру "враћен кући", амерички медиј ТМЗ је објавио нове фотографије члана краљевске породице на којима изгледа као да се игра са врло малим дјететом користећи лопту осликану да подсјећа на женску дојку!Слике, које су наводно настале 2011. године на неодређеној локацији, приказују тадашњег војводу од Јорка како клечи преко пута малог дјечака и котрљају лопту један према другом по тепиху.
Свијет
Британска полиција претресла вилу Ендруа, забринут и краљ Чарлс
На неколико фотографија дјечак изгледа као да се игра лоптом са мотивом груди док се Ендрју пузи у близини. Друга фотографија приказује њих двојицу како сједе заједно на каучу.Извори тврде да су фотографије снимљене унутар Ендруове резиденције у Виндзору прије више од 15 година, и такође наводе да Ендрју тада није био сам са дјететом.
Додатне фотографије, које је прошлог мјесеца објавило Министарства правде САД, показују га како се сагне над младом женом на поду непознатог стана.
Према наводима извора наводно чак ни краљ није био обавјештен о изненадном хапшењу Ендрјуа, прије него што је оно изведено.
👶🤴🇬🇧 FLASH INFO – Des photos prises en 2011 montrent Andrew, agenouillé face à un jeune garçon, jouant avec lui.— Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) February 20, 2026
Un détail interpelle : le ballon utilisé est peint de façon suggestive, imitant un sein avec un téton rose pâle. Sur d’autres clichés, on les voit côte à côte sur… pic.twitter.com/6MIygWyzNB
Операција, која је укључивала чак 20 полицијских службеника на терену, била је кулминација веома дугог правног процеса који је подразумевао тиху координацију међу високим полицијским званичницима како би се осигурало да ниједна информација не процури и не компромитује хапшење.
Наводно су виши службеници полиције "Тhames Valley" провели неколико дана припремајући потез након прегледа притужбе за злоупотребу положаја у јавној служби и процјене расположивих доказа.
Ендрју се суочава са бројним оптужбама у вези са његовим везама са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном, док су документи који су објављени као део недавног пакета докумената о Епстајну који је објавила америчка влада изгледали као да показују да је Ендрју дијелио повјерљиве владине информације са педофилом.
Свијет
51 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
28
18
24
18
19
18
06
18
02
Тренутно на програму