Британска полиција претресла вилу Ендруа, забринут и краљ Чарлс

Британска полиција данас је претражила бившу вилу Ендруа Маунтбатена-Виндзора, млађег брата краља Чарлса, дан након што је ухапшен због сумње на злоупотребу јавне функције.
Његово хапшење услиједило је након што је фотографија члана краљевске породице како излази из полицијске станице доспела у светске медије, јавља Ројтерс .
Маунтбатен-Виндзор је ухапшен јуче, на свој 66. рођендан, због сумње да је злоупотребио положај трговинског изасланика, наводно слањем поверљивих владиних докумената покојном финансијеру и осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епштајну.
Након што је провео више од десет сати у притвору, пуштен је на слободу до истраге. Против њега још увијек није подигнута оптужница.
Ројтерсова фотографија, на којој се види исцрпљени Маунтбатен-Виндзор, црвених очију и у невјерици, како сједи на задњем седишту аутомобила, објављена је на насловним странама новина широм свијета са насловима попут „Пад“.
Дејли мејл је посветио првих 15 страница овој причи, а вијести о хапшењу доминирале су медијима од Аустралије, гдје је Чарлс шеф државе, до Европе и Сједињених Држава.
Краљ Чарлс, који је прошле године одузео свом брату кнежевску титулу и приморао га да напусти свој дом у Виндзору, рекао је у четвртак да је вијест о хапшењу примио са „најдубљом забринутошћу“. „Желим да будем апсолутно јасан: закон се мора спроводити“, рекао је краљ.
„Сада слиједи потпун, праведан и правилан поступак у којем ће надлежни органи истражити ову ствар на одговарајући начин.“
Маунтбатен-Виндзор је увијек негирао било какву кривицу према Епштајну, који је себи одузео живот у затвору 2019. године, и рекао је да жали због њиховог пријатељства. Међутим, документи које је објавила америчка влада показују да је остао у пријатељским односима са Епштајном након што је финансијер осуђен за подвођење малолетника 2008. године.
Према овим документима, Маунтбатен-Виндзор је наводно Епштајну просљеђивао извјештаје британске владе о инвестиционим могућностима у Авганистану, као и процене Вијетнама, Сингапура и других земаља које је посетио као специјални представник за трговину и инвестиције.
Хапшење тако високог члана краљевске породице, осмог у реду за престо, је без преседана у модерној историји. Последњи члан краљевске породице који је ухапшен у Британији био је краљ Чарлс I, који је погубљен 1649. године због велеиздаје.
Истрага је почела рано у четвртак ујутру, када је шест необележених полицијских возила са осам полицајаца у цивилу стигло на Вуд Фарм, имање на краљевском имању Сандрингем у Норфолку, гдје Маунтбатен-Виндзор тренутно борави.
Полиција је такође претражила вилу на краљевском имању Виндзор, западно од Лондона, гдје је живио прије него што је био приморан да се исели. Полиција је касно у четвртак потврдила да је пуштен на слободу уз истрагу и да су претреси у Сандрингему завршени, али да се настављају у Виндзору.
Помоћник начелника полиције долине Темзе, Оливер Рајт, потврдио је да је покренута потпуна истрага о прекршају злоупотребе јавне функције. Иако хапшење само по себи не подразумева кривицу, то значи да полиција има основану сумњу да је почињен злочин.
Осуда за злоупотребу јавне функције носи максималну казну доживотног затвора. Очекује се да ће истрага трајати мјесецима, јер ће полиција вјероватно морати да сарађује са британском владом, амбасадама и Бакингемском палатом како би прикупила сву потребну документацију.
Ово није једина истрага са којом се Маунтбатен-Виндзор суочио. Антимонархистичка група Република пријавила га је полицији под оптужбом за умјешаност у трговину женама ради сексуалне експлоатације 2010. године.
Полиција је потврдила да проверава ове наводе. Краљев брат 2022. године је постигао вансудски договор у грађанској парници коју је покренула Вирџинија Ђуфр у Сједињеним Државама. Она га је оптужила да ју је сексуално злостављао када је била тинејџерка у имањима у власништву Епштајна, док је Маунтбатен-Виндзор негирао да ју је икада упознао.
