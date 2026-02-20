Црвена звезда први финалиста Купа Радивоја Кораћа

Аутор:Никола Лучић
20.02.2026
18:19
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде први су финалисти Купа Радивоја Кораћа, након побједе против Спартака резултатом 86:69 у првом полуфиналу у Нишу.
Спартак је у посљедње вријеме правио доста проблема “црвено-бијелима”, а тако је било и овај пут, све до половине треће дионице.
Суботичани су тада повели резултатом 56:49 и чинило се да ће неизвјесна завршница одлучити побједника. Међутим, тим Саше Обрадовића прави серију 22:0 и долази до преокрета (71:49). На тај начин су преломили утакмицу и осигурали пласман у своје 11. узастопно финале Купа.
Најефикаснији у тријумфу актуелног шампиона био је Џордан Нвора са 22 поена, док је два мање убацио Коди Милер Мекинтајер. Спартак је предводио Оливије Ханлан са 22 поена.
Црвена звезда сада чека противника у финалу, а то ће бити бољи из окршаја Партизана и Меге који почиње у 20:30. Финале
је на програму сутра у истом термину.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
58
20
58
20
50
20
47
20
33
Тренутно на програму