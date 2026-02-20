У Приједору потписани уговори о стипендирању

Извор:
АТВ
20.02.2026
19:33
Коментари:0
Право на стипендије остварило је 309 младих приједорчана, а јавни позив односио се на категорије социјалног статуса, општег успјеха и дефицитарних занимања. Оваква врсте подршке је прилика да се награде ученици и студенти који континуирано улажу свој труд у образовање.
„Ово је улагање у младост, и надам се да и сваки студент и сваки средњошколац уз подстрек града преко ове стипендије планира да остане у нашем граду и да тако допринесе самој околини“ каже Жарко Згоњанин, студент
„Ова стипендија је врло значајна за нас ученике прије свега као неки подстицај за будућност а и такође као и доказ нашег залагања и труда“, рекла је Милица Гајић, ученица.
Дугорочни план је да град Приједор кроз отварање Центра за високо образовање који подразумијева огранке Универзитета из Бања Луке званично постане студентски град. Градска управа у томе жили бити кључни ослонац.
„Желимо на овај начин да подстакнемо и ученике и свакако студенте да добију тај вјетар у леђа, да остварују што боље резултате да уче, да им помогнемо да превазиђу све тешкоће које се могу наћи финансијске природе у њиховом пута школовања“, каже Слободан Јавор, градоначелник Приједора.
Да град чврсто стоји иза ових планова говоре и бројке. Укупан буџет за стипендије у односу на претходне године увећан је за 40 хиљада марака, чиме је омогућено и повећање мјесечних давања. Тако студентска стипендија данас износи 200, док је ученичка 120 конвертибилних марака, што град Приједор сврстава у сам врх локалних заједница по висини директне подршке младима.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
12 ч0
Најновије
Најчитаније
20
58
20
58
20
50
20
47
20
33
Тренутно на програму