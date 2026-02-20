Приједор: Начелник кажњен јер није закрпио рупу на путу

Извор:
Основни суд у Приједору утврдио је да је вршилац дужности (в.д.) начелника градског Одјељења за саобраћај Александар Шобот одговоран за неблаговремено отклањање ударне рупе на коловозу и правоснажно га осудио на новчану казну од 1.000 КМ, под условом да у року од годину дана не учини прекршај једнаке тежине или тежи.
Оштећење коловоза у улици Које Медића у Приједору утврђено је, измјерено и фотографисано приликом увиђаја саобраћајне незгоде 27. марта 2024. године у којој је на путничком аутомобилу "голф" настала материјална штета од ударне рупе димензија 110 са 60 и дубоке око 10 центиметара.
Суд је утврдио да Шобот у својству в.д. начелника градског Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове није обављао послове с циљем одржавања јавног пута ради безбједног и несметаног одвијања саобраћаја.
Шобот је пред Судом изјавио да прихвата одговорност, да му је жао због прекршаја, али да, због сложених и дуготрајних тендерских процедура, није могао дати налог за санирање рупе.
Он је рекао да је одмах по окончању прописане процедуре ударна рупа закрпљена.
Прекршајни поступак покренут је по захтјеву Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор.
Шобот је дужан да плати 150 КМ судских трошкова, а оштећени чији су иницијали С.В. је, ради евентуалног имовинско-правног захтјева, упућен на парнични поступак, наведено је у одлуци Основног суда.
