У БиХ уловљена риба која се јако ријетко виђа

Извор:

Агенције

20.02.2026

11:38

Шљука уловљена у Неуму
Фото: Screenshot

Море има свој карактер. Некад је тихо, некад немирно, а понекад одлучи показати нешто што се ријетко виђа.

Управо то догодило се у неумском заливу гдје је риболовац Јадранко Мандић, члан Лигњолов Егинг Клуба Неум, уловио изузетно риједак примјерак морске шљуке.

Ријеч је о риби која се у правилу задржава на знатно већим дубинама, око 50 метара, па је њен улов у неумском заливу права ријеткост.

Према искуствима риболоваца, могуће је да је оркански југо који је захватио подручје претходног дана пореметио уобичајено кретање рибе и приближио је обали.

Море, посебно за снажног југа, зна “промијешати карте” и донијети неочекиване сусрете.

Важно је истаћи да је уловљена морска шљука враћена у море те је наставила својим путем, што је потез који заслужује похвалу.

Шљука

Риба

Неум

