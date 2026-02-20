У БиХ уловљена риба која се јако ријетко виђа

Извор:
20.02.2026
Море има свој карактер. Некад је тихо, некад немирно, а понекад одлучи показати нешто што се ријетко виђа.
Управо то догодило се у неумском заливу гдје је риболовац Јадранко Мандић, члан Лигњолов Егинг Клуба Неум, уловио изузетно риједак примјерак морске шљуке.
Ријеч је о риби која се у правилу задржава на знатно већим дубинама, око 50 метара, па је њен улов у неумском заливу права ријеткост.
Према искуствима риболоваца, могуће је да је оркански југо који је захватио подручје претходног дана пореметио уобичајено кретање рибе и приближио је обали.
Море, посебно за снажног југа, зна “промијешати карте” и донијети неочекиване сусрете.
Важно је истаћи да је уловљена морска шљука враћена у море те је наставила својим путем, што је потез који заслужује похвалу.
