Спремају жестоке казне за споре возаче

Извор:

АТВ

20.02.2026

11:29

Коментари:

0
Спремају жестоке казне за споре возаче
Фото: Pexels

Преспора вожња на ауто-путу ускоро би у америчкој савезној држави Џорџији могла постати озбиљнији прекршај.

Локални законодавци разматрају повећање минималне дозвољене брзине на ауто-путевима, уз аргумент да преспора вожња узрокује несреће и нарушава проток саобраћаја.

Тренутно је минимална брзина на ауто-путевима у Џорџији постављена на 64 километра на сат, иако су се максимална ограничења с годинама повећала и достигла 112, па чак и 120 километара на сат на неким дионицама.

Управо та велика разлика између најспоријих и најбржих возила постала је проблем. Нови приједлог предвиђа повећање минималне брзине на 80 километара на сат на свим путевима гдје је ограничење 105 километара и више.

Преспора возила стварају колоне, присиљавају друге возаче на нагла претицања и непредвидиве маневре те повећавају ризик од судара.

Забиљежено је више несрећа управо због возила која су се кретала знатно спорије од осталих.

Већ постоје казне

Казне за преспору вожњу већ постоје, али ријетко се изричу у пуном износу. Теоретски могу достићи и до 1000 долара, али у пракси се најчешће крећу између 100 и 200 долара.

Ако се минимална брзина повећа, очекује се и чешћа контрола возача који ометају саобраћајни ток.

Приједлог ипак има и критичаре. Дио посланика упозорава да би веће минималне брзине могле представљати проблем старијим возачима, почетницима или возачима старијих возила који се не осјећају сигурно при вишим брзинама.

Наглашава се и да се минимална брзина примјењује само када то дозвољавају услови на путу, па временске непогоде, гужве и радови и даље остају оправдани разлози за спорију вожњу.

Шта је циљ

Ако закон буде усвојен, Џорџија би могла постати једна од првих америчких држава која активно кажњава преспору вожњу на ауто-путевима готово једнако строго као и пребрзу.

Циљ је јасан, мање наглих претицања, уједначенији саобраћај и већа сигурност на брзим путевима.

Слична правила постоје и у Хрватској, али су дефинисана друкчије. Закон о сигурности саобраћаја на путевима прописује да возач не смије без оправданог разлога возити тако споро да омета нормалан ток саобраћај или угрожава друге.

Спорија вожња дозвољена је само у условима попут лошег времена, гужви или оштећеног пута. Ако се иза спорог возила створи колона коју није могуће сигурно претећи, возач се мора склонити на првом погодном мјесту и пропустити саобраћај, у супротном слиједи казна од 130 евра.

Такође, вози ли се брзином мањом од половине дозвољене, обавезно је укључити сва четири показивача смјера, а казна за непоштовање тог правила износи 30 евра.

На ауто-пут се не смију укључивати возила која не могу возити најмање 60 километара на сат.

