Заказано ново суђење Александру Џомбићу

Огњен Матавуљ

20.02.2026

11:20

Заказано ново суђење Александру Џомбићу

Окружни суд у Бањалуци за 26. фебруар заказао је почетак поновљеног суђења некадашњем предсједнику Владе Републике Српске Александру Џомбићу, по оптужници за злоупотребу положаја у вези са кредитом од 19,4 милиона марака који је Инвестиционо-развојна банка РС додјелила зворничкој "Енерголинији".

Ново суђење је заказано након што је Врховни суд Републике Српске уважио жалбу тужилаштва и укинуо првостепену пресуду којом је Џомбић ослобођен оптужбе.

Знао да је ”Енерголинија” презадужена

Републичко јавно тужилаштво Републике Српске Џомбићу на терет ставља да је као предсједник Владе и предсједник Кредитног одбора Скупштине акционара ИРБ РС, вршио притисак на чланове ИРБ РС да прихвате захтјев за кредит иако је знао да је "Енерголинија" била презадужена. То је, како се наводи, учинио у намјери да "Енерголинији" и њеним власницима прибави имовинску корист. Због притисака тадашњи директор ИРБ Миленко Павловић је поднио оставку на мјесто директора ИРБ.

Игнорисана препорука кредитног одбора

У оптужници се наводи и да је захтјев за кредит претходно одбијен, те да је Одјељење за пласмане кредита правним лицима ИРБ РС дало мишљење по којем се може одобрити кредит до 2.000.000 КМ. Након новог захтјева и увођења гаранција кредитни одбор је дао препоруку да се одобри кредит максимално до 6,24 милиона марака. Упркос томе, на крају је прихваћен захтјев да се додјели кредит од 19,4 милиона марака.

Кредит је исплаћен 31. маја 2012. и у оптужници се наводи да је око 10,6 милиона употребљено за инвестицију за коју су средства тражена (изградња котла за прелазак са течно-плинског на чврсто гориво), док је остатак изнесен из БиХ.

Кредит нико није вратио

"Енерголинија" је обавезе по кредиту исплаћивала до новембра 2013. године, након чега је плаћање, као јемац, преузела "Алумина". Рате је уплаћивала до 31. децембра 2017. године у износу од 6,19 милиона КМ. Међутим, на основу пресуде Окружног привредног суда у Бијељини ИРБ РС је сав новац вратио "Алумини" 24. августа 2021. године, а та пресуда је у међувремену укинута.

Кредит до данас није враћен. Рате је престала плаћати и "Алумина" и у оптужници се наводи да укупни дуг са каматама износи 24.170.510 КМ, за колико је прибављена корист "Енерголинији".

Aleksandar Džombić

Суђење

IRB RS

злоупотреба положаја

