Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

Извор:

Курир

20.02.2026

12:39

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Једна Београђанка постала је жртва опасне интернет преваре која је почела наизглед безазленом поруком. На WhatsApp јој је стигао захтјев да гласа за дјевојчицу Николину, уз причу да је ријеч о кћерки блиских пријатеља и да јој побједа много значи.

Не слутећи превару, отворила је линк и урадила све што је писало. Унијела је број телефона и код који јој је стигао на WhatsApp.

"Дјеловало је потпуно безазлено. Порука је стигла од познате особе. Нисам ни помислила да је превара“, каже она.

Убрзо је услиједио шок. Хакери су преузели њен налог, а поруке су почеле да се шаљу свима из њеног именика. Спам, сумњиви линкови и разни захтјеви стизали су њеним контактима и преко мејла и директно са њеног WhatsApp налога.

"Телефон ми је звонио без престанка. Људи су ме питали зашто им шаљем линкове и зашто тражим новац од њих. Тада сам схватила да сам насјела", испричала је, преноси Курир.

жичара јахорина

Друштво

Објављени нови детаљи пада дјетета са жичаре на Јахорини

Људима су стизале поруке типа "Хитно ми требају паре, уплати ми плиииз".

Превара се ширила даље јер су поруке стизале од познате особе, па су многи повјеровали и поновили исту грешку.

Апел грађанима:

  • Не отварајте сумњиве линкове чак и када стижу од познатих контаката
  • Не уносите број телефона и верификационе кодове на непровереним сајтовима
  • Никоме не шаљите код који добијете поруком
  • Ако посумњате на превару одмах промијените лозинке и обавијестите своје контакте

Интернет превара

Prevaranti

WhatsApp

