Logo
Large banner

Метеоролог објаснио зашто је добра серија земљотреса у БиХ

Извор:

АТВ

20.02.2026

12:27

Коментари:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Током четвртка и петка забиљежен је низ мањих потреса у западној Херцеговини, с епицентрима у близини Груда и Љубушког.

Подрхтавања тла осјетила су се и на ширем подручју Мостара те у сусједним општинама.

Саво Минић и Кристофер Шелдон

Република Српска

Потврђен аранжман од 81 милиона евра за пут Фоча - Шћепан поље

Први потрес регистрован је 19. фебруара у 16:21 сати, с епицентром шест километара сјеверозападно од Груда. Магнитуда није званично потврђена, а дубина је процијењена на око седам километара.

Истога дана у 18:19 сати забиљежен је други потрес, осам километара западно од Љубушког, на дубини од десет километара.

Трећи потрес догодио се 20. фебруара у 02:51 сати, с епицентром 12 километара сјеверно од Љубушког. Овај потрес био је знатно дубљи, на око 69 километара испод површине.

Зашто је ова серија потреса заправо добра

Како је објавио херцеговачки метеоролог који води страницу Херцеговина Метео, ријеч је о такозваном сеизмичком роју, односно низу потреса сличних магнитуда без једног доминантног, најјачег удара.

Ilu-čokolada-010925

Економија

Српска фабрика чоколаде продаје имовину - цијена ситница

"Већ сада се може уочити да се ради о сеизмичком роју, односно низу потреса сличних магнитуда без главног најјачег удара. На овај начин се ослобађа већа количина сеизмичке енергије у дужем низу умјерених потреса него кроз један главни најјачи удар, што је и пуно боља варијанта када је већ у питању већа количина сеизмичке напетости и енергије“, објавио је.

Додао је како ова серија потреса нема директне повезнице с потресом на Ливањском расједу, али га је вјероватно он и покренуо те је мања вјероватноћа да је ријеч о уводу у потрес снажније магнитуде од до сада забиљежених.

Метеоролог подсјећа како живимо на изразито трусном подручју, једном од сеизмички најактивнијих у Европи, те да је оваква појава уобичајена за наше крајеве, који су и у прошлости биљежили снажне потресе.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

потрес

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Теолог открио да ли треба остављати паре на икону и зашто се даје прилог

Друштво

Теолог открио да ли треба остављати паре на икону и зашто се даје прилог

4 ч

0
Вријеме

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

7 ч

0
У Српској рођено 25 беба

Друштво

У Српској рођено 25 беба

8 ч

0
Упозорење за возаче: Клизави коловози, учестали одрони на усјецима

Друштво

Упозорење за возаче: Клизави коловози, учестали одрони на усјецима

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

40

Сахрањен Борислав Паравац

15

20

Мушкарац истренирао пса да илегално баца ђубре: Појавио се невјероватан снимак

15

20

Криза у краљевској породици: 82 одсто Британаца жели Ендрјуа ван реда за пријесто

15

09

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

15

06

Шиљак прешао у СПС: Без иједног одборника у Сокоцу остала СП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner