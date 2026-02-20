Метеоролог објаснио зашто је добра серија земљотреса у БиХ

Извор:
АТВ
20.02.2026
12:27
Коментари:0
Током четвртка и петка забиљежен је низ мањих потреса у западној Херцеговини, с епицентрима у близини Груда и Љубушког.
Подрхтавања тла осјетила су се и на ширем подручју Мостара те у сусједним општинама.
Република Српска
Потврђен аранжман од 81 милиона евра за пут Фоча - Шћепан поље
Први потрес регистрован је 19. фебруара у 16:21 сати, с епицентром шест километара сјеверозападно од Груда. Магнитуда није званично потврђена, а дубина је процијењена на око седам километара.
Истога дана у 18:19 сати забиљежен је други потрес, осам километара западно од Љубушког, на дубини од десет километара.
Трећи потрес догодио се 20. фебруара у 02:51 сати, с епицентром 12 километара сјеверно од Љубушког. Овај потрес био је знатно дубљи, на око 69 километара испод површине.
Како је објавио херцеговачки метеоролог који води страницу Херцеговина Метео, ријеч је о такозваном сеизмичком роју, односно низу потреса сличних магнитуда без једног доминантног, најјачег удара.
Економија
Српска фабрика чоколаде продаје имовину - цијена ситница
"Већ сада се може уочити да се ради о сеизмичком роју, односно низу потреса сличних магнитуда без главног најјачег удара. На овај начин се ослобађа већа количина сеизмичке енергије у дужем низу умјерених потреса него кроз један главни најјачи удар, што је и пуно боља варијанта када је већ у питању већа количина сеизмичке напетости и енергије“, објавио је.
Додао је како ова серија потреса нема директне повезнице с потресом на Ливањском расједу, али га је вјероватно он и покренуо те је мања вјероватноћа да је ријеч о уводу у потрес снажније магнитуде од до сада забиљежених.
Метеоролог подсјећа како живимо на изразито трусном подручју, једном од сеизмички најактивнијих у Европи, те да је оваква појава уобичајена за наше крајеве, који су и у прошлости биљежили снажне потресе.
Најновије
Најчитаније
15
40
15
20
15
20
15
09
15
06
Тренутно на програму