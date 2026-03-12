Logo
Мушкарац отет, спаљен и силован због 100.000 евра

Аутор:

АТВ

12.03.2026

18:46

Мушкарац отет, спаљен и силован због 100.000 евра
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Један мушкарац пронађен је наг у близини Лиона, на југоистоку Француске, а полицији је рекао да је био отет и мучен у подруму, саопштила је данас Дирекција за међупокрајинску полицију Роне (ДИПН).

Он изјавио да су га јуче отела четири маскирана мушкарца по изласку из ресторана и одвела га у подрум, гдjе су га мучили, палили и силовали, захтевајући од њега 100.000 евра, преноси "Фигаро".

Пронађен је у близини ријеке Дуа, између Лиона и Вилербана.

ДИПН је покренуо истрагу да би се утврдило шта се догодило и да би се одговорни идентификовали.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

