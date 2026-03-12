Мушкарац отет, спаљен и силован због 100.000 евра

Аутор:АТВ
Један мушкарац пронађен је наг у близини Лиона, на југоистоку Француске, а полицији је рекао да је био отет и мучен у подруму, саопштила је данас Дирекција за међупокрајинску полицију Роне (ДИПН).
Он изјавио да су га јуче отела четири маскирана мушкарца по изласку из ресторана и одвела га у подрум, гдjе су га мучили, палили и силовали, захтевајући од њега 100.000 евра, преноси "Фигаро".
Пронађен је у близини ријеке Дуа, између Лиона и Вилербана.
ДИПН је покренуо истрагу да би се утврдило шта се догодило и да би се одговорни идентификовали.
