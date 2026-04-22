Вулић: Конаковић "елементарна непогода" за све народе у БиХ

Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић је елементарна непогода за све народе у БиХ, рекла је Сања Вулић, посланица у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, коментаришући скандалозан наступ министра иностраних послова на форуму у Анталији.
"Срамота ме да имамо таквог министра, иако БиХ није земља која има чиме да се похвали, али већ кад бирамо, дајте да бирамо неког нормалног. Са таквим ликовима нема напретка. Оштре ријечи упутио је нашој матици Србији, и ту је скривена порука да преко Србије све то спрема Републици Српској ", нагласила је Вулићева за РТРС
Вулићева истиче да је Конаковић икакав дипломата, он би упознао остале дипломате на форуму у Анталији да се у БиХ дешавала "силовање" закона од стране Кристијана Шмита.
"И то је требала да буде тема, али он очигледно није министар свих народа, већ само једног, и то бошњачког. ФБиХ неби имала власт ни данас да није интервенисао Шмит, нити би "тројка" била на власти да није било Шмита. Конаковић се искључиво бави својим интересима, и грађани Федерације се само таоци тих који управљају с њима ", додала је Вулићева.
Она је нагласила да Конаковић скандалозним иступима скреће пажњу јавности, јер је свјестан да му откуцавају посљедњи дани у политици.
"Видљива је све већа нервоза. Са мало знања, без велике памети, и треба да тако прође, јер није ни заслужио да буде на овој позицији", поручила је Вулићева.
Вулићева је нагласила да Српска за разлику од ФБиХ поштује оно што пише у Дејтонском споразуму.
"Поштујемо слово Дејтона, а не дух Дејтона. Док је Републике Српске овдје ће бити слободан народ. Можете нас само натјерати да стекенемо своју независност, јер Република Српска има све елементе да буде суверена и самостална држава", рекла је Сања Вулић.
Када је у питању Дом народа, представници СНСД-а раде добро и одговорно свој посао, поручује Вулићева.
"Недостаје комуникације, јер појединци који су извучени из "киндер јајета" не могу бити већи од три легално изабрана представника свог народа. Овдје нису у питању никакве блокаде, већ принцип и поштовање аката", закључила је Вулићева.
