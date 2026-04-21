БиХ ризикује да изгуби средства из плана раста

Реформа правосуђа, зелена и дигитална транзиција, развој приватног сектора, именовање координатора за Реформску агенду и инструмент раста – неке су од 113 мјера из Реформске агенде које БиХ треба да усвоји, како би наставила преговоре са Европском унијом.
Ако се не предузму хитне мјере како би се испунило све оно што пише у Реформској агенди и што ЕУ захтијева од БиХ, ова земља ће изгубити близу 400 милиона евра из Плана раста, упозоравају из Делегације Европске уније за БиХ.
"Програм реформи није скуп апстрактних, техничких корака. То је нацрт за бољу будућност. Комесарка Марта Кос је недавно писала властима у БиХ и нагласила ризике повезане са настављеним одлагањима. Сада је хитно да власти у БиХ дјелују како би избјегле губитак новца, који је ЕУ додијелила у корист грађана ове земље. Вријеме истиче", казао је шеф Делегације ЕУ за БиХ Луиђи Сорека.
На чекању је и именовање главног преговарача са ЕУ, као и усвајање неколико европских закона. У Сарајеву за спор европски пут БиХ криве СНСД и ХДЗ и не вјерују у политички договор домаћих политичара.
"Остали дио БиХ пати због њихових политичких одлука да се успори ЕУ пут БиХ, тако да нисам оптимиста да ћемо постићи било какав договор да БиХ има приступ тим средствима", изјавио посланик СДА у ПД ПС БиХ Шемсудим Мехмедовић.
Нису ово безначајна средства и свакако су нам потребна, али не смијемо дозволити да повучемо средства, а да се онда испостави да их не можемо реализовати, став је Драгана Човића.
"Требају нам приоритетно и сви пројекти који требају бити усвојени, да се не деси да повучемо средства, а онда плаћамо пенале. Погледајте наше окружење, већ се налази у таквом стању. Штета је пропустити било који новац, поготово као гранд средства. Међутим, евидентно је да унутар себе нисмо довољно организирани", изјавио је предсједник ХДЗ-а Драган Човић.
Европски пут се злоупотребљава у циљу централизације БиХ и ми то никада нећемо подржати, јасан је Милорад Додик.
"Ми већ неколико година не примамо ниједан фенинг од ЕУ и функционишемо. Та средства Плана раста једним дијелом су донација, а значајним дијелом су кредит. Ми показујемо способност да тај кредит можемо да набавимо на другој страни, тако да нам ти кредити њихови не требају", нагласио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Реформска агенда усвојена је у Савјету министара. Добила је зелено свјетло од стране Европске комисије. Документ је неколико пута био на дневном реду Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, али посланици о њој нису расправљали. БиХ је прошле године изгубила 108 милиона евра из Плана раста, због кашњења у усвајању Реформске агенде.
