Панатинаикос преживио драму и заказао окршај са Валенсијом

Аутор:АТВ
Кошаркаши Панатинаикоса савладали су Монако резултатом 87:79 у оквиру плеј-ина Евролиге, чиме су осигурали своје мјесто у елитној завршници такмичења.
Иако је сусрет почео очајно за домаћине: три напада без погођеног обруча и брзо вођство Монака преко Мајка Џејмса, тајмаут Ергина Атамана већ у другом минуту потпуно је промијенио ток меча. „Зелени“ су се пробудили, а експлозију у дворани изазвао је невјероватни Ти Џеј Шортс, који је својом серијом поена одвео ПАО на 23:14 након прве четвртине.
Упркос „немогућим“ тројкама Мајка Џејмса у другој дионици, мирноћу домаћину донијели су Рогавопулос и Шортс. На полувремену је предност износила високих 49:34, док је екипа из Кнежевине изгледала потпуно изгубљено.
Монако је покушао да узврати преко Алфе Дијалоа, успјевши да смањи заостатак на пристојних девет поена разлике пред улазак у посљедњу четвртину. Ипак, са скраћеном ротацијом од свега осам играча, нису имали снаге за потпуни преокрет против разигране атинске екипе.
Побједнички табор предводио је незаустављиви Ти Џеј Шортс са 21 поеном, док је значајну подршку пружио Фарид који је додао 13 поена. На другој страни, Монаку није била довољна ни сјајна партија Мајка Џејмса, који је меч завршио са 25 поена, а пратио га је Алфа Дијало са 12 постигнутих поена.
Панатинаикос ће у плеј-офу снаге одмјерити са екипом Валенсије, док Монако завршава своју евролигашку причу за ову сезону.
