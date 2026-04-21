Крокодил ушетао у хотел и стао уз шведски сто

Велики нилски крокодил ушао је у један хотел у Зимбабвеу у потрази за храном, након што је изашао из ријеке Замбези, изненадивши госте и особље, преноси бритамски Тајмс.
Према наводима свједока, рептил дуг око четири метра ушетао је у хотел и најприје покушао да уђе у кухињу, након што је затекао затворен бифе ресторан.
Британски туриста описао је да се крокодил понашао "као гост", крећући се кроз ресторан, а потом се смјестио на пулту са шведским столом, гдје су га гости хотела са четири звијездице фотографисали.
Животиња је затим напустила унутрашњост објекта и задржала се у спољашњем дијелу хотела, док су запослени обезбиједили да се гости не приближавају.
На лице мјеста убрзо су стигли припадници организације Чувари паркова и дивљих животиња Зимбабвеа који су успјели да савладају и безбједно уклоне крокодила, након чега је враћен у природно станиште.
"Нилски крокодил је дошао из оближњег Замбезија и наше особље га је безбједно имобилисало, одвело и безбједно пустило назад у Замбези. Није било повријеђених, нити имовинске штете. Није неуобичајено да крокодили пређу на суво земљиште, посебно зато што се овај инцидент догодио унутар природног подручја и станишта врсте", рекао је портпарол локалних власти Лакмор Сафул.
Хотел је објавио видео крокодила на Фејсбуку уз натпис: "Провјеравао је зашто је собна услуга каснила! Без правила, без позива, без резервације. Ово је Замбези гдје дивље значи дивље!"
Портпаролка хотела Прајд Кумбула је навела да у инциденту није било повријеђених нити материјалне штете, уз напомену да није неуобичајено да се крокодили повремено крећу ван воде, с обзиром на то да се хотел налази у њиховом природном окружењу.
"Близина хотела дивљим животињама није случајна, већ је суштински дио његовог идентитета и смјештена је у заштићеном пејзажу који слави суживот, а не раздвојеност", истакла је Кумбула.
Како је навела, хотел има стручни тим обучен да реагује на одговарајући и ефикасан начин у оваквим ситуацијама, преноси Курир.
