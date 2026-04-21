Каран за АТВ: У БиХ нема среће док год постоји ОХР

Док год постоји ОХР и утицај међународне заједнице у БиХ нема среће, рекао је за АТВ предсједник Републике Српске Синиша Каран и поручио да би бошњачки политичари требали то да схвате.
Каран је изјавио је да ће наметање одлуке о имовини водити ка распаду БиХ те да питање имовине у БиХ има политичку конотацију, јер се њиме жели елиминисати.суверенитет Српске у њеним конститутивним елементима.
"Ако ускратите Српској право на имовину, елиминишете њену државност која је један од кључних елемената суверенитета по Дејтону.
Он сматра да питање имовине није политичко, већ уставноправно и у том смислу је ријешено.
"Имовина је дата ентитетима и не постоји државна имовина, њу Дејтон не препознаје", истакао је Каран.
Каран је поручио ОХР-у да не падне под утицај бошњачких политичари који га позивају да наметне рјешење у вези имовине.
"Ако би покушали тако нешто да ураде, реаговаћемо и поручити да су једини кривци за то што БиХ не може опстати, јер на такав начин воде ка њеном распаду", рекао је Каран.
Он је навео да је циљ свих реформи које су наметнуте било јачање БиХ, а да се елиминише капацитет Српске.
Каран је поручио да су све институције Републике Српске дужне да чувају њен Устав, који је усклађен са Уставом БиХ, поручивши да то раде и да ће радити и у будуће.
Предсједник Републике Српске изјавио је да и да је идеја водиља руководства Републике интерес народа.
"Свијет се мијења. Земље које до јуче нису биле битне на међународној сцени, сада су доминантне и у политичком и у економском смислу, попут Кине и Индије. Русија је увијек била сила, Америка добија своје нове обрисе. Наше руководство је сјајно препознало те процесе. Када сте мали, никада нећете погријешити када вас води интерес народа, а то нам је идеја водиља", рекао је Каран.
Каран је указао да су контакти представника Српске видљиви на најзначајнијим мјестима у свијету у којим се њихов глас чује.
"Први пут имамо шансу да директно говоримо шта се то догађа у БиХ. С друге стране, имали смо доласке високих делегација из Америке и Русије, што говори о нашој снази", напоменуо је Каран.
Он је истакао да бошњачки представници раде само у свом интересу на међународној сцени, што је Српска дуго трпјела и због чега су по њу настале велике посљедице.
