Logo
Large banner

Грушко: У борби да очува хегемонију Запад дестабилизује Балкан

Аутор:

ATV
21.04.2026 20:18

Коментари:

1
Замјеник министра иностраних послова Русије Александар Грушко на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Замјеник министра иностраних послова Русије Александар Грушко изјавио је Запад дестабилизује Балкан у борби да очува хегемонију.

Грушко је указао да Запад балканским земљама одузима право спровођења самосталних политика, те сатанизује политичаре који смију да ставе национални интерес изнад себе.

"Земље Балкана стављају у ситуацију вјештачког избора – ако нисте са нама, онда сте против нас", рекао је Грушко на форуму о тренутним геополитичким дешавањима у Европи који је одржан у Бањалуци.

Грушко је нагласио да је мултиполарни свијет стварност, али да је сада, како је то рекао руски предсједник Владимир Путин, питање управљања тим свијетом.

Истичући да је мултиполарност ушла у све сфере живота, од политике преко привреде до јавног живота, Грушко је констатовао да је свима јасно да Запад не предњачи ни у једној од сфера.

"Али видимо да Запад наставља да се држи за рудименте своје хегемоније, покушава на било који начин да ревитализује свој утицај, да настави 500-годишњу колонизацију свијета, добијање прихода из потчињеног положаја свих других, јер другачије не може да дјелује", рекао је Грушко.

Констатујући да се свијет не може вратити назад, Грушко је поручио да свијет неће постати глобус ни НАТО, ни ЕУ, нити Америке, која је у својим стратешким документима признала да неће имати довољно снага за све.

"Има западна хемисфера, то је њихова интересна хемисфера, све остало је друго", рекао је Грушко.

Он је додао да се Русија залаже за ревитализацију међународног права на основу начела равноправности држава, немијешања у унутрашње ствари и узимања у обзир законитих интереса свих држава, односно за све оно што је написано у повељи УН.

Грушко је изразио увјерење да ће прије или послије обриси свијета о којима Русија говори као о неком циљу постати стварност, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Грушко

Русија

Балкан

НАТО

Форум Бањалука

Коментари (1)
Large banner

