Дарко Младић за АТВ: Генерал је на самрти - не може да једе, нити да пије

Аутор:Инес Ђанковић
Ситуација је веома лоша, генерал Ратко Младић је на самрти, каже за АТВ његов син Дарко Младић. Наводи да је на одређени начин и доктор у Хагу то потврдио, додуше не експлицитно, јер они, како је рекао, не желе да се изјашњавају.
Младић истиче да је испуњен критеријум који је љетос тражио судија Хашког трибунала за његово пуштање на слободу, јер је јасно наведено да ће бити пуштен само ако је на самрти. Породица није задовољна третманом лијечења. Дарко наводи да његов отац не може адекватно да једе нити да пије воду, те објашњава да није добио јасан одговор зашто генералу није укључена инфузија.
"Нама је у овом тренутку циљ да га пусте како бисмо му, ако га већ не можемо спасити, бар мало продужили живот. Видјећемо шта ће судија одлучити. Ми ћемо, након налаза љекара, поднијети формални захтјев. Нисмо хтјели да га шаљемо без експертизе наших доктора, мада се из документације коју смо добили у петак из Трибунала види да је он у катастрофално лошем стању", рекао је Дарко Младић.
Генерала ће сутра у притвору у Хагу прегледати кардиолог Огњен Гудељ и неуролог Топлица Лепић. Породица је седам дана чекала медицинску документацију о стању Ратка Младића, а након увида у исту, љекарима из Србије постало је јасно да постоје озбиљни пропусти у лијечењу.
У посјети Младићу био је и министар правде Србије Ненад Вујић. Он по повратку из Хага за АТВ каже да су генералу угрожена елементарна права, право на живот и адекватну медицинску његу. Србија је хитно реаговала и послала гаранције за његово пуштање из хуманитарних разлога.
"Генерал, да тако кажем, копни пред нашим очима. Јако је тешко видјети да некога не могу да довезу чак ни у колицима, јер нема снаге ни да сједи, већ су га довезли у болничком кревету у собу за посјете. То говори о озбиљности његовог здравственог стања. Понављам, Република Србија је дала гаранције и спремна је да испуни и све додатне захтјеве Трибунала", истакао је министар Вујић.
Вујић додаје да је у разговору са предсједницом Међународног резидуалног механизма поновио захтјев Србије и предао писмо у којем се захтијева пуштање ради даљег лијечења у адекватној установи у Србији, гдје би генерал имао медицински третман 24 часа дневно.
"Они немају рок за одговор, али ћемо инсистирати на хитној одлуци одмах након налаза љекара. Уколико одговор буде негативан, а не видим разлог да буде, јер је овдје ријеч о праву на живот изван сваке политике, обратићемо се Савјету безбједности УН, Комитету за људска права, као и Комитету за спречавање тортуре и нехуманог поступања", нагласио је Вујић.
Процјена је да би Ратко Младић могао да издржи пут до Србије, али конкретнији подаци биће познати сутра. Министар правде Србије поручује да казна не смије прерасти у освету, те да и Хашки трибунал обавезују међународна правила која су, како каже, више пута кршена у случајевима Ратка Младића и Радована Караџића.
