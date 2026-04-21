Познато колико је богата Сидни Свини са само 28 година

Нова сезона популарне ХБО серије "Еуфорија" изазвала је бројне реакције публике, а у центру пажње нашле су се сцене са глумицом Сидни Свини.
Док се контроверзе не смирују, многе занима и колико је 28-годишња звијезда зарадила током своје успјешне каријере.
Радња треће сезоне смјештена је пет година након догађаја из претходне и прати ликове док покушавају да изграде самосталне животе. За лик Кеси, коју тумачи Свини, то значи покретање странице налик Онли фeнсу како би прикупила новац за вјенчање. Управо тај дио приче изазвао је сцене које су многи оцијенили као проблематичне.
У једној од њих, глумац Џејкоб Елорди држи Кеси на повоцу док је обучена као штене, док је у другој приказана обучена као беба са цуцлом док снима садржај за одрасле.
Иако још није напунила 30 година, богатство Сидни Свини процјењује се на око 40 милиона долара, према подацима сајта Celebrity Net Worth. Њени приходи долазе из различитих извора, укључујући вишемилионске хонораре из филмова.
На примјер, за улогу у филмској адаптацији "The Housemaid" наводно је зарадила око 7,5 милиона долара. Значајне износе, који се мјере у стотинама хиљада долара, добила је и за пројекте попут филма "Madam Web". Поред глуме, Свини остварује приходе и од рекламних кампања, а покренула је и сопствену продукциону кућу, преноси Индекс.
Серија "Еуфорија" од самог почетка важи за продукцију која без устручавања приказује зависност, секс и комплексне међуљудске односе, али дио публике сматра да је нова сезона отишла предалеко.
Приморавао кћерку на брак за личну корист од 20.000 евра
"Искрено, 'Еуфорија' је увијек помјерала границе, али чини се да ова сезона иде предалеко само ради шок ефекта. Разумијем да се приказују мрачне теме, али танка је линија између умјетничког израза и беспотребног понижавања”, написао је један корисник на друштвеним мрежама, преноси Телеграф.
