Проглашена најљепша звијезда свијета за 2026. годину

Ен Хатавеј је проглашена најљепшом звијездом свијета за 2026. годину, према магазину Пипл (People).
Глумица Ен Хатавеј (43) је најљепша звијезда свијета за 2026. годину и баш тим поводом је дала и велики интервју за магазин "Пеопле" у ком је открила бројне непознате детаље.
Ен је већ данима главна тема због наставка чувеног филма "Ђаво носи Праду", па су њена модна издања готово свакодневно остављала без даха.
"Када сам тек почињала, мислила сам да ћу бити боља умјетница ако будем строга према себи. Онда сам са напуњених 40 година ухватила другачији ритам, престало је да ме занима да себи загорчавам живот. Само сам хтјела да дођем до оног забавног дијела", рекла је Ен.
Ен Хатавеј већ 13 година ужива у браку са Адамом Шулманом, са којим има и двојицу синова и истиче како је борба непрестана и у послу и у приватном животу, пише Супер жена
С обзиром на то да је врло често тема због свог изгледа, Ен је током свог интервјуа причала и о старењу.
"Морате озбиљније схватити бригу о себи. У четрдесетим има прилику имаш прилику да видиш како су одређене одлуке доносиле резултате. И онда можеш да процјениш да ли желиш с њима да наставиш или је вријеме за неке нове. Једна од ствари које волим код својих четрдесетих јесте што ме ствари више не понесу. Прије нисам разумјела израз 'узети с резервом', сваки успон био је тако висок, сваки пад тако низак. Сада заиста цијеним мирноћу", рекла је искрено Ен.
