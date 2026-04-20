Logo
Large banner

Бресквица открила непознат детаљ са наступа: ''Било је болно''

Аутор:

АТВ
20.04.2026 21:27

Коментари:

0
Анђела Игњатовић Бресквица
Фото: Инстаграм

Млада пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица отворила је душу и открила детаље са својих наступа који до сада нису били познати јавности.

Иако важи за једну од најтраженијих младих пјевачица, признаје да сцена са собом носи и непријатне, па чак и болне ситуације.

Наиме, Бресквица је испричала да се труди да држи дистанцу током наступа, али да је једном приликом дошло до незгоде коју ће дуго памтити.

- Најнепријатнија и најболнија је била када ме је једна дјевојка од силне жеље да ме види и загрли раскрварила главу минђушом мојом. То је било баш болно, али нисам имала ниједну непријатну ситуацију, то су углавном дјеца која ме стварно воле - испричала је пјевачица у подкасту "Нешто другачије".

Иако о приватном животу ријетко говори, овом приликом је кратко потврдила да је и даље заљубљена.

- Јесам - кратко је одговорила.

Пјевачица је, међутим, посебно изненадила изјавом о односима на естради. Како каже, свакодневно се суочава са подметањима - и то не само од колегиница, већ и од колега.

- Ја сам јако флегматична особа, не нервирам се. Мени је стварно потребно да се нешто велико деси да бих се изнервирала. Можда то подметање ногу, сви имамо мјесто под естрадним небом, али генерално се не нервирам, не обраћам пажњу, ја не гледам ко је шта рекао, ко је шта урадио, гледам само себе и своју породицу... Само да буду сви срећни - прича она и додаје да често осјети то на својој кожи:

- Ма свакодневно од стране колегиница. Мада има и колега, сад су и мушкарци почели - открила је Бресквица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бресквица

Пјевачица

естрада

наступ

инцидент

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

23

00

Додик: СНСД има државну одговорност

22

59

Алкараз и Сабаленка добитници награде "Лауреус"

22

56

Мађар: Нетанјаху мора да буде ухапшен по налогу Међународног кривичног суда ако уђе у Мађарску

22

54

Одржан састанак СНСД-а у Градишци, најављен инфраструктурни замах

22

49

Лажирао сопствену смрт због новца: Супруга глумила неутјешну удовицу, а овако су разоткривени

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner