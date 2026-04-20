Бресквица открила непознат детаљ са наступа: ''Било је болно''

Аутор:АТВ
Коментари:0
Млада пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица отворила је душу и открила детаље са својих наступа који до сада нису били познати јавности.
Иако важи за једну од најтраженијих младих пјевачица, признаје да сцена са собом носи и непријатне, па чак и болне ситуације.
Савјети
Ово је прави начин прања веша: Због овог никада није чист, а бактерије цвјетају као луде
Наиме, Бресквица је испричала да се труди да држи дистанцу током наступа, али да је једном приликом дошло до незгоде коју ће дуго памтити.
- Најнепријатнија и најболнија је била када ме је једна дјевојка од силне жеље да ме види и загрли раскрварила главу минђушом мојом. То је било баш болно, али нисам имала ниједну непријатну ситуацију, то су углавном дјеца која ме стварно воле - испричала је пјевачица у подкасту "Нешто другачије".
Иако о приватном животу ријетко говори, овом приликом је кратко потврдила да је и даље заљубљена.
- Јесам - кратко је одговорила.
Свијет
Неуобичајен превоз га скупо коштао: Возач на лицу мјеста морао платити 30.000 евра
Пјевачица је, међутим, посебно изненадила изјавом о односима на естради. Како каже, свакодневно се суочава са подметањима - и то не само од колегиница, већ и од колега.
- Ја сам јако флегматична особа, не нервирам се. Мени је стварно потребно да се нешто велико деси да бих се изнервирала. Можда то подметање ногу, сви имамо мјесто под естрадним небом, али генерално се не нервирам, не обраћам пажњу, ја не гледам ко је шта рекао, ко је шта урадио, гледам само себе и своју породицу... Само да буду сви срећни - прича она и додаје да често осјети то на својој кожи:
- Ма свакодневно од стране колегиница. Мада има и колега, сад су и мушкарци почели - открила је Бресквица.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
00
22
59
22
56
22
54
22
49
Тренутно на програму