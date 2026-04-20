Неуобичајен превоз га скупо коштао: Возач на лицу мјеста морао платити 30.000 евра

Царински службеници на њемачком ауто-путу А96 код Сигмарсела зауставили су прошле седмице неуобичајен превоз, који је 66-годишњег возача из Њемачке на крају коштао изузетно скупо.
Због транспорта посебно преуређене Мерцедесове В-класе са швајцарским регистрацијама, а без одговарајуће царинске документације, морао је одмах платити око 30.000 евра. Како преноси "Феникс Магазин", случај је још једно озбиљно упозорење и за наше људе у исељеништву који често превозе возила и робу преко граница Европске уније, гдје се правила строго примјењују.
Мери Џејн ципеле: Кључни модни тренд за прољеће 2026. и како их носити
Ради се о возилу које је било надограђено и прилагођено за погребне потребе. Будући да таква возила нису стандардни серијски модели, свака промјена и додатна опрема значајно повећава њихову вриједност, што је царинским службеницима било кључно за обрачун казне.
Возач је током контроле тврдио да је ријеч о привременом превозу према радионици у сјеверној Њемачкој, али тај аргумент није имао утицаја на одлуку службеника. На лицу мјеста није могао показати никакве папире који би доказали да је возило уредно пријављено при увозу.
Царина је потом израчунала укупну казну око 30.000 евра, што укључује царину и порез на промет при увозу, а све на темељу процијењене вриједности возила и трошкова транспорта.
Питање које убија атмосферу у кревету
Будући да није имао алтернативу, возач је износ одмах уплатио банковним трансфером. Цијели предмет прослијеђен је казненом одјелу Главне царинске канцеларије у Улму, која ће накнадно одлучити хоће ли се покренути и казнени поступак.
У пракси многи возачи погрешно сматрају да се возило не мора пријавити ако улази у ЕУ само привремено или због сервиса. Међутим, правила су јасна: свако возило које долази изван Европске уније мора бити царински евидентирано. Чак и превоз на приколици сматра се увозом у царинском смислу.
За привремене уносе постоје посебне процедуре, али оне се морају унапријед затражити и одобрити. У супротном, при првој контроли могуће је наплатити пуни износ свих давања.
Цијене нафте скочиле пет одсто након нове ексалације тензија у Ормуском мореузу
Ауто-пут А96, која повезује Минхен и Линдау те даље води према Швајцарској, познат је као једна од најстроже надгледаних рута у јужној Њемачкој, гдје царинске екипе редовно контролишу возила с не-ЕУ регистрацијама и неуобичајене транспорте.
Иако је возач подмирио тражени износ, случај за њега још није закључен. Казнени одјел сада провјерава постоји ли сумња на покушај избјегавања плаћања пореза. Цијели догађај још једном потврђује строгу праксу њемачке царине, гдје непознавање прописа не ослобађа од високих казни, преноси "Јутарњи".
