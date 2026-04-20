Нова масовна пуцњава у Америци: Има мртвих и рањених у близини школе

20.04.2026 19:26

Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Полиција је опколила парк у граду у Сјеверној Каролини након што је "планирана туча" прерасла у масовну пуцњаву у којој су погинуле двије особе.

Наводи се да је више младих учествовало у тучи у парку Лајнбах у Винстон-Сејлему, која је, према извјештајима, оставила за собом већи број повријеђених. Државни истражни биро Сјеверне Каролине (НЦ СБИ) саопштио је да је инцидент, који се догодио око 9.52 по локалном времену, био "масовна пуцњава" и да су двије особе преминуле од посљедица.

Полиција Винстон-Сејлема још није потврдила укупан број жртава, али је НЦ СБИ навео да је "неколико људи" упуцано, преноси Миррор.

"НЦ СБИ тренутно реагује на пуцњаву у улици Робинхоод Роад у близини средње школе Џеферсон", наводи се у објави на Фејсбуку.

"Пуцњава се НИЈЕ догодила у школи, већ у парку Лајнбах. Школа сада нормално ради и отворена је. Више људи је упуцано, а двоје је преминуло. Грађани би за сада требало да избјегавају ово подручје."туча

Полиција је саопштила да је идентификовано и лоцирано неколико појединаца - и жртава и осумњичених - али да се, због броја укључених људи, настављају напори да се сви пронађу.

"У овом тренутку, неки од умијешаних у инцидент су малољетници", саопштила је полицијска управа Винстон-Сејлема.

"Првобитна истрага сугерише да је планирана туча у којој је учествовало више младих особа ескалирала у парку, што је довело до тога да више људи пуца једни на друге. Има више жртава. Осумњичени су и даље у бјекству."

"У овом тренутку, ово остаје активна истрага која је у току након инцидента с пуцњавом који је почео раније јутрос у близини парка Лајнбах код улице Салли Кирк Рд."

"Велико присуство полиције наставља се у овој области док службеници активно спроводе истрагу."

Полиција наводи да оближње школе тренутно раде по нормалном распореду, али је позвала грађане да избјегавају то подручје како би хитне службе могле безбједно да раде. Власти су такође позвале јавност да остане на опрезу и пријави "било какву сумњиву активност".

Подсјетимо, јуче је у Шривпорту у Луизијани дошло до масовне пуцњаве у којој је убијено осморо дјеце.

(Телеграф.рс)

Америка

Пуцњава

Полиција

Сјеверна Каролина

Туча

