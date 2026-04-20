Пропале обје сједнице Дома народа

Аутор:Бранка Дакић
Због недостатка кворума прекинуте су хитна и редовна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
На хитној сједници требало је да се расправља о приједлогу допуна Закона о акцизама. На сједницу нису дошла три делегата из реда српског народа и три делегата из реда хрватског народа.
Хитно заказана, још хитније отказана. Након химне, предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ констатовао је да нема кворума, након чега је слиједила пауза, па опет потврда да кворума нема.
Исти сценарио и на редовној сједници. У сали није било делегата из СНСД-а и ХДЗ-а.
"Очигледно је да је почела предизборна кампања и како чујем сада господина Шпирића, који и на састанцима са представницима међународне заједнице каже ове сале су празне, не ради се. Ове сале су празне зато што ти људи спорадично дођу у ове сале", рекао је предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Кемал Адемовић.
Адемовић заказује сједнице мимо договора са члановима Колегијума и мимо Пословника. Чини се да му је циљ да удовољи појединим делегатима и то личи на предизборну кампању, став је Драгана Човића.
"Настојаћемо то, док он предсједава још ових 50 дана организовати неку сједницу Дома народа која има проточност, на којој могу бити сви закони, за које смо сигурни да ће сви представници гласати, него да се овако надмудрујемо, заказујемо сједнице, удовољавамо неким опозицијама једног, другог, трећег народа", навео је члан Колегијума Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић.
Сматра и да европски закони, очигледно, нису приоритет, јер су Приједлог закона о ВСТС-у и Суду БиХ биле тек пред крај дневног реда. У опозицији из Републике Српске не мисле тако. Нема оправдања за недолазак на сједнице, сматра Желимир Нешковић, који је данас био инспирисан и за перформансе, па је Николи Шпирићу на столу оставио пет марака, намијењених за помоћ за гориво.
"Ми овдје, људи из различитих политичких групација предлажемо законе. Да ли ће се некоме одређени закони свидјети или неће, то је њихова лична ствар, али присуство на сједницама Дома народа је обавезно", казао је делегат СДС-а у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Желимир Нешковић.
Немамо ништа против закона и сједница, али мора све да буде у складу са Пословником, одговарају из СНСД-а. Кемал Адемовић је и сам у неколико наврата признао да је од представника Тројке добио инструкције да се не договара са СНСД-ом, а рад у таквој атмосфери је немогућ, каже Никола Шпирић.
"Ако је одговор ми нећемо са СНСД-ом, а СНСД изабрао српски народ на изборима, онда реците да сте спремни чекати до нових избора. Ми хоћемо разговор. Разговарати не значи на све пристати", рекао је замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић.
Додаје и да коалиција између Тројке и опозиције из Републике Српске која функционише у Представничком дому, у Дому народа није одржива и да од тога морају одустати. Морају одустати и од призивања Кристијана Шмита у помоћ, категоричан је Шпирић.
